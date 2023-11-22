حركة “تحرير الحرمين”: نفذنا هجوما بالمسيرات والصورايخ على أهداف حساسة في إيلات

وطن – أصدرت حركة مجهولة تطلق على نفسها اسم “حركة تحرير الحرمين في جزيرة العرب” بيانا تداوله الكثيرون على منصة (إكس)، زعمت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين و3صواريخ أرض-أرض نحو أهداف وصفتها بالحساسة في إيلات.

ولم تحدد الحركة أي تفاصيل أخرى عن الهجوم ولا عن تاريخ الاستهداف لكن متابعين في منصات التواصل، رجحوا أن يكون الاستهداف المزعوم وقع، ظهر الأربعاء ـ إن حدث ـ بحكم تعرض إيلات بالفعل لقصف صاروخي في هذا التوقيت، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام عبرية.

بيان لحركة تدعى “حركة تحرير الحرمين” يثير جدلا

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، اعتراض صواريخ “كروز” بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر عبرية عن اعتراض طائرة مسيرة أيضا.

ولم يصدر أي توضيح بشأن تبعية تلك الحركة لأي جماعة أو فصيل، فيما اتهم البعض في تعليقاتهم على هذا البيان جماعة الحوثي بأنها هي من تقف وراء هذه الحركة.

خاصة وأن الجماعة اليمنية أعلنت أيضا قصف إيلات، الأربعاء، في بيان رسمي نشره الإعلام الحربي للجماعة.

🚨⚡️⚡️أعلنت حركة تطلق على نفسها "حركة تحرير الحرمين في جزيرة العرب"، مسؤوليتها عن إطلاق مسيرتين و3 صواريخ نحو إيلات نصرة لقطاع غ.زة — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) November 22, 2023

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هل تتبع “حركة تحرير الحرمين” الحوثي؟

وأعلنت جماعة الحوثي في بيان رسمي، مساء الأربعاء، في اليمن استهداف مواقع عسكرية للاحتلال في إيلات رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

فضحوا أنفسهم من حيث لا يشعرون.

زعم الحوثة أنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة اليوم على أم الرشراش.

ثم نشروا الخبر عن ما يسمى بحركة تحرير الحرمين.

يعني متخبطين..

وهل الحوثي هو حركة تحرير الحرمين؟!

الخلاصة..

لا أطلقوا صواريخ ولا مسيرات وإنما أخبار كاذبة لتلميعه.#الحوثي_حليف_الصهاينه pic.twitter.com/DzHYVruFuk — محمد المسوري (@Lawmohyemen) November 22, 2023

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان على منصة “إكس” أن جماعة الحوثي أطلقت “دفعة من الصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش ـ إيلات ـ جنوبي فلسطين المحتلة”.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها… — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 22, 2023

وذكر سريع أن “القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.”

هدنة في غزة بوساطة قطرية

وأعلنت قطر، الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الساعات المقبلة.

وأكد موقع “اكسيوس” الأميركي أن رئيس الموساد “دافيد بارنياع” وصل، الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين آخرين، بهدف مناقشة التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن “بارنياع” تسلم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين من الوسيط القطري .