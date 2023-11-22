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    الهدهد

    حركة “تحرير الحرمين”: نفذنا هجوما بالمسيرات والصورايخ على أهداف حساسة في إيلات

    حركة جديدة تسمي نفسها "حركة تحرير الحرمين في جزيرة العرب" أعلنت عن تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين و3 صواريخ نحو مدينة أم الرشراش المحتلة
    باسل سيدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    حركة تحرير الحرمين تنفذ هجوما بالمسيرات والصورايخ على إيلات
    طائرات مسيرة (صورة تعبيرية)

    وطن – أصدرت حركة مجهولة تطلق على نفسها اسم “حركة تحرير الحرمين في جزيرة العرب” بيانا تداوله الكثيرون على منصة (إكس)، زعمت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين و3صواريخ أرض-أرض نحو أهداف وصفتها بالحساسة في إيلات.

    ولم تحدد الحركة أي تفاصيل أخرى عن الهجوم ولا عن تاريخ الاستهداف لكن متابعين في منصات التواصل، رجحوا أن يكون الاستهداف المزعوم وقع، ظهر الأربعاء ـ إن حدث ـ بحكم تعرض إيلات بالفعل لقصف صاروخي في هذا التوقيت، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام عبرية.

    بيان حركة تحرير الحرمين
    بيان حركة تحرير الحرمين

    بيان لحركة تدعى “حركة تحرير الحرمين” يثير جدلا

    وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، اعتراض صواريخ “كروز” بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر عبرية عن اعتراض طائرة مسيرة أيضا.

    ولم يصدر أي توضيح بشأن تبعية تلك الحركة لأي جماعة أو فصيل، فيما اتهم البعض في تعليقاتهم على هذا البيان جماعة الحوثي بأنها هي من تقف وراء هذه الحركة.

    خاصة وأن الجماعة اليمنية أعلنت أيضا قصف إيلات، الأربعاء، في بيان رسمي نشره الإعلام الحربي للجماعة.

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    هل تتبع “حركة تحرير الحرمين” الحوثي؟

    وأعلنت جماعة الحوثي في بيان رسمي، مساء الأربعاء، في اليمن استهداف مواقع عسكرية للاحتلال في إيلات رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

    وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان على منصة “إكس” أن جماعة الحوثي أطلقت “دفعة من الصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش ـ إيلات ـ جنوبي فلسطين المحتلة”.

    وذكر سريع أن “القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.”

    هدنة في غزة بوساطة قطرية

    وأعلنت قطر، الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الساعات المقبلة.

    وأكد موقع “اكسيوس” الأميركي أن رئيس الموساد “دافيد بارنياع” وصل، الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين آخرين، بهدف مناقشة التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن “بارنياع” تسلم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين من الوسيط القطري .

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