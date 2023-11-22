حالات اختناق وطوارئ وإخلاء شركات.. ماذا حدث في القرية الذكية بمصر؟

وطن – شهدت “القرية الذكية” في مصر، صباح الأربعاء 22 نوفمبر 2023، حادثة غريبة من نوعها عندما استنشق العاملون فيها رائحة كريهة أدت إلى إصابة العديد منهم بالاختناق وضيق التنفس.

وفيما قامت العديد من الشركات العاملة في المنطقة بصرف موظفيها من العمل حماية لهم أمرت السلطات الأمنية بإخلاء المناطق المحيطة.

ما سبب الفوضى الكبيرة في القرية الذكية؟

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تداولوا صوراً وفيديوهات لحالات إغماء واختناق في القرية الذكية متحدثين عن إصابة 19 شخصا جراء رائحة كريهة مجهولة المصدر.

وبدا عدد من الأشخاص في أحد الفيديوهات وهم يحملون مصاباً إلى أحد السيارات لإسعافه، فيما انتشر العشرات من الأشخاص في المكان الذي بدا حديقة عامة.

وأظهر مقطع فيديو التقط من داخل سيارة عشرات الأشخاص حول المبنى الذي شهد الحادثة الغريبة من نوعها. ويسمع صوت ملتقطة الفيديو وهي تقول أن القرية الذكية كلها غاز والموظفين كلهم خارج المباني.

واضافت متسائلة:” أليس هذا الأمر خطر على الناس والقرية الذكية وهل هذا الأمر طبيعي وهل يعقل أن يحدث هذا في قرية نموذجية يجب أن تتحقق فيها كل شروط الأمان.”

من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، استجابة هـيئة الإسعاف، لادعاء تسرب غاز، ظهر الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي المنطقة الصناعية – أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف،، والتي قامت بنقل 19 مصابا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، خرج منهم 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، و5 مصابين للشيخ زايد التخصصي.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات تعاني من أعراض اختناق، وحالتهم العامة مستقرة وجاري المتابعة.

تحقيق لمنصة “متصدقش” يكشف ما حدث داخل القرية الذكية

وفي تقص لها عن الحادثة قالت منصة “مصدقتش” أن الواقعة حصلت في حدود الساعة الـ 10 صباحًا، عندما بدأت رائحة كريهة بالانتشار في القرية الذكية، ما أدى إلى إصابة 26 شخصًا باختناقات وإغماء.

📌 صباح الأربعاء، 22 نوفمبر 2023، استنشق العاملون في #القرية_الذكية رائحة كريهة أدت إلى إصابة العديد منهم بالاختناق وضيق التنفس، فيما قامت العديد من الشركات العاملة في المنطقة بصرف موظفيها من العمل حماية لهم. ◼️ في هذا التقرير، يوضح #متصدقش، ماذا حدث في القرية الذكية؟ وحقيقة… pic.twitter.com/KyZdKSfAV5 — متصدقش (@matsda2sh) November 22, 2023

ووفق المصدر جاءت سيارات الإسعاف خلال نصف ساعة، وبدأت في تقديم جلسات تنفس صناعي للمصابين، أما من ساءت حالتهم فتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي ودار الفؤاد.

وقالت احدى المصابات للمنصة أنها شعرت بضيق تنفس ثم فقدت الوعي، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر. وبعد إسعافها ومنحها بعض الأدوية، ذكر التقرير الطبي أن إصابتها جاءت نتيجة “ادعاء استنشاق غاز”.

طبيعة المادة التي تسببت بحالات الاختناق

وفي هذه الأثناء، أرسلت العديد من الشركات العاملة في المنطقة رسائل لموظفيها تطالبهم بالانصراف من العمل بسبب “تسرب للغاز خارج القرية الذكية” لكن رسالة ثانية، أرجعت السبب إلى حدوث “تسرب صناعي”، في أحد مصانع البتروكيماويات المحيطة بالقرية الذكية، دون تحديد نوع التسرب.

وأوضحت شركة غاز مصر أنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها، وأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وتملك شركة غاز مصر مخازن في منطقة أبو رواش، على بُعد كيلومترات قليلة من القرية الذكية. ووفقًا للبيان، فإن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماماً وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أى تسريب غاز.

تحقيق بالواقعة

وبعد وقوع إصابات، تم استدعاء مسؤولين في شركة غاز مصر لجهات التحقيق لمعرفة ما يحدث، وقال مسؤول السلامة والصحة المهنية بالشركة، إن ما حدث هو تسريب أثناء أعمال صيانة لبعض التنكات في مخزن تابع للشركة بمنطقة أبو رواش، وفق وسائل إعلام مصرية.

وقال مسؤول السلامة والصحة المهنية بغاز مصر، إن الرائحة بدأت في الاختفاء بعد نحو ساعة على الأكثر، فيما أفاد شاهد عيان يعمل بالقرب من القرية الذكية، أن الرائحة ظلت منتشرة حتى الساعة 5:30 مساء الأربعاء.

لماذا تضاف إلى الغاز موادًا أخرى وما هي المركبتانات Mercaptans؟

نظرا لأن الغاز الطبيعي هو عديم اللون والرائحة، لذلك من احتياطات السلامة، يتم إضافة مواد ذات رائحة نفاذة إليه وهي “المركبتانات”.

“المركبتانات” هي مركبات عضوية متطايرة تتكون من الكربون والهيدروجين والكبريت، وتُنتج من نفايات الحيوانات والبشر، وتتميز برائحة نفاذة مميزة تشبه رائحة الكرنب الفاسد أو البيض الفاسد أو الثوم.

تستخدم في إنتاج المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ووقود الطائرات والبلاستيك، وتضاف كرائحة للغاز الطبيعي مع مواد أخرى مثل رباعي هيدروثيوفين (THT) وكبريتيد ثنائي الميثيل (DMS) لتمييزه وللكشف عن تسريبه.

ما هو تأثير التعرض لتلك المواد؟

على الرغم من أن المركبتانات تعتبر عمومًا ذات سمية منخفضة، إلا أن التعرض لتركيزات عالية منها أو التعرض لها لفترات طويلة، يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية ضارة.

بحسب إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (أوشا) فإن حد التعرض المسموح به للمركبتانات هو 10 أجزاء في المليون، وأكثر من هذا الحد خطير على الصحة.

وتعتبر المركبتانات مهيجة للغاية عندما تلامس الأنسجة الرطبة مثل العينين والجلد والجهاز التنفسي العلوي.

ويمكن أن تسبب أيضًا ضيق التنفس والصداع والسعال والدوار والرعشة والغثيان والقيء والغيبوبة، وهي مثبط للجهاز العصبي المركزي.