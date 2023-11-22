تغيير أسماء 3 ملاعب في السعودية لهذا السبب (صور)

وطن- أعلنت وزارة الرياضة السعودية، عن إجراء تعديل مسمى 3 ملاعب رياضية في المملكة العربية السعودية، في إطار خطة رؤيتها للتطوير الشاملة لعام 2030.

وقالت وزارة الرياضة السعودية في بيان رسمي نشرته عبر حسابه على منصة (X)، ” وزارة الرياضة تعلن عن تعديل مسمى ثلاثة ملاعب إلى مدن رياضية”.

تغيير مسمى 3 ملاعب في السعودية

وبينت الوزارة، بأن قائمة الملاعب الرياضية الثلاثة التي سيتم إجراء التعديل عليها، وهي استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض وملعب فهد بن عبد العزيز بالعاصمة الرياض وملعب الأمير عبد الفيصل في مدينة جدة.

كما وأردفت، “طبقاً للإعلان الجديد الصادر عن الوزارة لمسميات الثلاثة للملاعب، سيكون مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض ومدينة الأمير فيصلبن عبد العزيز الرياضية في الرياض، ومدينة عبد الله الفيصل في جدة”.

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وتحتوي مدينة الأمير فيصل بن فهد عبد العزيز الرياضية، الملعب الرئيس والرديف ومبنى معسكر الفرق الرياضية وفندقاً، كما وصالة رياضية مغلقة ومبنى إداري متكامل.

بينما ملعب مدينة عبد الفيصل الرياضية، تتضمن الملعب الرئيس والرديف وصالة رياضية مغلقة وملعب تنس أرضي، ومسبح أولمبي ومبنى إداري، ويضاف إليه مبنى لبيت الشباب.

📄 وزارة الرياضة تعلن تعديل مسمى ثلاثة ملاعب إلى "مدن رياضية" 🏟️: 1️⃣ مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض

2️⃣ مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية

3️⃣ مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية pic.twitter.com/59zZFU9zzZ — وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 19, 2023

كما وتحتوي مدينة فهد الرياضية إنشاء مرافق رياضية إضافية تغطي الألعاب المختلفة، في إطار تحويلها إلى مدينة رياضية متكاملة وشاملة.

وتأتي هذه خطوات وزارة الرياضة السعودية بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على استضافة المملكة العربية السعودية نسخة مونديال كأس العالم 2034، بعد انسحاب أستراليا من ملف الترشيح.