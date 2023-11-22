تخصيص عوائد مبيعات تذاكر كأس آسيا 2023 قطر لدعم فلسطين

وطن- قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 قطر، الاثنين، تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة الآسيوية، لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبينت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا لعام 2023 قطر، بأن دعم الشعب الفلسطيني يأتي بعد معاناته من أزمة حرجة تستوجب من الجميع لمساندته، إلى جانب تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لهم.

عوائد مبيعات تذاكر كأس آسيا 2023 قطر لدعم فلسطين

وأردفت اللجنة، ” سيتم طرح الدفعة الثانية من التذاكر للبيع، فيما تم طرح الدفعة الأولى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتم بيع جميعها والمقدر بأكثر من 150 ألف تذكرة، منها 81.299 قد نفذت خلال أول 24 ساعة من طرح التذاكر”.

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا AFC قطر 2023 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة الآسيوية المرتقبة لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة.#كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/zcts2PfOMn — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) November 20, 2023

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس آسيا 2023 في العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثالثة في تاريخها، خلال الفترة ما بين 12 يناير وحتى ال10 من شهر فبراير العام المقبل، وسيكون ذلك بمشاركة 24 منتخباً في 51 مباراة على لقب البطولة، والتي ستقام على 9 ملاعب رياضية.

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وارتقى أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، فيما أصيب أكثر من 30 ألف مصاب بجراح مختلفة، ولا يزال الألاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة في أماكن متفرقة بالقطاع، وفق تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

تذاكر كأس آسيا 2023 قطر

كما ووفق التقارير الصحفية، فقد كانت دول السعودية وقطر والهند من أكثر الدول شراء لتذاكر بطولة كأس آسيا 2023 حتى الآن.

وكان من المفترض أن تقام نسخة بطولة كأس آسيا 2023 بدولة الصين، إلا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن انسحابها بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا، ليتم استناد تلك البطولة إلى دولة قطر بعد نجاحها في تنظيم نسخة مونديال كأس العالم 2022.

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