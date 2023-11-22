أسماء 300 أسير وأسيرة فلسطينيين في قائمة نشرتها إسرائيل تمهيدا للإفراج عنهم ضمن هدنة غزة

وطن- نشرت وزارة القضاء لدى الاحتلال، قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في الصفقة التي أعلنت قطر التوصل إليها بين حماس والاحتلال.

وضمت القائمة، أسماء 300 أسير سيتم إطلاق سراح 150 منهم في الخطوة الأولى من الصفقة، وإذا توسعت الصفقة وجرى إطلاق سراح المزيد من الأسرى لدى المقاومة، فسيتم إطلاق سراح بقية الأسرى الموجودين في القائمة أيضاً.

أسماء الأسرى الفلسطينيين

ويمكن الإطلاع على القائمة كاملة وفقا لما نشرته حكومة الاحتلال، وذلك من خلال الرابط المرفق (اضغط هنا).

ومن بين الأسماء التي وردت في القائمة، إسراء جعابيص، أماني حشيم، أسيل تيسي، ولاء طنجي، زينة عبده، حنان برغوثي، مصطفى عباسي، أمين عباسي، عمر شويكي، نهاد جاد الله، ياسمين شعبان، ميسون موسى، ملك سلمان، مرح بكير، مريم صوافطة، نهاية صوان، نورهان عواد، نور طاهر، نفوذ حماد، سارة صويصة، سماح صوف، سميرة حرباوي، عائشة أفغاني، عطاف جرادات، فاطمة شاهين، فاطمة أبو شلال.

كما تضم القائمة أيضا، فاطمة بدر، فاطمة عمارنة، فدوى حمادة، فيروز البو، فلسطين نجم، رغد الفني، روان أبو مطر، روضة أبو عجمية،شروق دويات، تحرير أبو سرية، خليل أعور، محمد وائل جاد الله، قسام عطون، محمد عماد عطون، حمزة مغربي، محمد عبوده غيث، محمد ممدوح حمد، ريان عتيق، مالك بوجة، مالك ديبة، أحمد نواف سلايمة، معتز سلايمة، حسن درويش، آدم عبودة غيث، هارون علقم، سمير بختان، نور الدين قواسمي، نوح بسيسو، محمد معند أبو الحمص.

وورد في القائمة كذلك، محمد شطارة، نصر الله أعور، محمد أحمد أعور ، محمد أبو قطيش، نشأت دوابشة، غنام أبو غنام، يزن عفانة، عمر أبو ميالة، أيهم الشاعر، عمر علقم، عز الدين طوطح، محمد خليل سلايمة، يوسف برقان، باسل عبيدية، خليل هيكل، نور الدين أبو جمعة، أحمد عجلوني، أحمد مرزوق، أحمد نمر، قسام أعور، خالد أبو عصب، آدم قولسمة، سلطان سرحان، رائد صياد، يوسف بسيسو، محمد هيموني، عبد الرحمن رازم، كرم العبيد، أحمد عواد، رامي غزاوي، أيمن شامي،صالح فاخوري، مغيد صندوقة، محمد عيسى زحايكة، محمد عمران مراغة ، مالك سدر.

أسرى وأسيرات من كل الفصائل

وتضمنت القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية، أسماء أسرى وأسيرات ومعتقلات من جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها من الفصائل ومستقلين وغالبيتهم من القدس الشرقية والضفة الغربية.

قطر تعلن عن صفقة الهدنة

وسبق أن أعلنت دولة قطر، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد مرور 46 يوما على الحرب التي بدأها جيش الاحتلال ضد القطاع المحاصر.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، نشرته على حسابها على منصة “إكس”: “دولة قطر تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال ٢٤ ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد”.

دولة قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة الدوحة – 22 نوفمبر 2023 دولة قطر تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الاعلان عن توقيت… — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 22, 2023

وبحسب بيان الخارجية القطرية، يشمل الاتفاق تبادل ٥٠ من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وأكّدت قطر، وفق البيان، استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين.