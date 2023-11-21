ياسين بونو يلبي رغبة طفل من غزة بُترت قدمه وتمنى رؤيته.. مكالمة مؤثرة انتهت بالدموع (شاهد)

وطن- لبّى الحارس المغربي ياسين بونو، أمنية طفل فلسطيني أصيب في الحرب على غزة، ظهر في مقطع فيديو وعبَّر عن رغبته وحلمه في أن يُقابل لاعب نادي الهلال السعودي.

وأجرى ياسين بونو، اتصالا مرئيا بالطفل الفلسطيني الذي بُترت قدمه جراء إصابته، وشوهد وهو يجلس على كرسي متحرك، في مشهد مؤثر انتهى بالدموع.

سعادة تكسو وجه “الصغير”

وفور أن رأى الطفل عاصم، لاعبه المفضل على الهاتف ظهرت عليه معالم الفرحة والسعادة ثم بدأ الحديث بينهما.

وحرص بونو على الاطمئنان على الحالة الصحية للطفل الفلسطيني بعد إصابته، فيما عبر الطفل عن مشاعر الحب الكبيرة التي يحملها للحارس المغربي.

بونو يعد الطفل الفلسطيني بـ”لقاء”

وقال الطفل، لـ”بونو” إنه يحلم بأن يراه، فوعده الحارس المغربي بأن سيُلبي له طلبه في أقرب وقت.

وبعد المكالمة، أكّد الطفل أنه حقق أحد أحلامه بمكالمته مع ياسين بونو، وعبر عن شعوره بالصدمة من جراء ذلك.

تغطية صحفية: "اللاعب المغربي ياسين بونو يهاتف طفلًا فلسطينيًّا من غزة كان حلمه بأن يصبح مثله قبل أن تبتر غارات الاحـــتلال قدمه". pic.twitter.com/GwTOcaTEzj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 20, 2023

ظهور مؤثر لعاشق ياسين بونو

وكان الطفل الفلسطيني قد ظهر في مقطع فيديو، عبر خلاله عن رغبته في رؤية بونو، قائلا: “سأذهب إليه نطاً إذا رأيته”.

ولأنّ الطفل مصاب ببتر قدمه، ردّ عليه ملتقط الفيديو: “طيب رجلك رايحة”، فأجابه الطفل: “على رجلي الثانية”.

وذكر الطفل: “أنا بحب الحارس ياسين بونو، لو على رجل وحدة لأذهب لرؤيته، أنا بحب اللاعب من أنا وصغير وشجعتوا في كأس العالم (في قطر)”.

وتابع: “أتمنى أن يقوم الحارس بونو بعلاجي وتركيب طرف صناعي لقدمي”.