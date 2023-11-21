fbpx
    الهدهد

    نظام السيسي يواصل اعتقال أبناء سيناء على خلفية تظاهرات “حق العودة”

    التظاهرات طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    تظاهرات حق العودة في سيناء
    مظاهرات مصرية للمطالبة بـ "حق العودة" إلى أراضيهم في رفح والشيخ زويد

    وطن – قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، الاثنين 20 نوفمبر، حبس 4 متهمين جدد من أبناء قبائل سيناء لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية “رقم 80 لسنة 2023”.

    وجاء ذلك بحسب ما كشفته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

    وذكرت المؤسسة الحقوقية في منشور لها عبر حسابها الرسمي بـ”إكس” أسماء المتهمين وهم:

    – سلامة محمد سليمان عوده.

    – تامر فرحان منصور.

    ـ عبدالهادي ناصر عابد.

    ـ جهاد عيد سالم.

    وكانت ذات المحكمة قررت، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، استمرار حبس 2 من أبناء قبائل سيناء هما أحمد السيد حمدي وعلي سليمان مبارك، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية نفسها على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

    • اقرأ أيضا:
    الجيش المصري يطلق النار لتفريق تظاهرة لأهالي سيناء المُهجرين من أراضيهم (فيديو)

    سيناء ومخطط تهجير الفلسطينيين

    وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، قد أعادت نشر تقريرها الذي نشرته في أكتوبر 2021، للتذكير بالوضع القانوني لآلاف السكان الأصليين المهجرين قسريا من شمال سيناء بداية من عام 2014.

    ودعت المؤسسة السلطات المصرية إلى السماح للسكان بالعودة فوراً إلى أراضيهم في سيناء، والتي تهدف مخططات إسرائيلية علنية لتوطين سكان غزة فيها.

    وكانت المؤسسة الحقوقية وثقت ارتفاع أعداد أبناء قبائل سيناء المتهمين على ذمة القضية 80 لسنة 2023 والمنظورة أمام المحكمة العسكرية بالإسماعيلية إلى 37 متهما.

    وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على عشرات من المدنيين في شمال سيناء خلال الأسابيع الماضية عقب اشتراكهم في تظاهرة سلمية في أكتوبر الماضي للمطالبة بـ “حق العودة” إلى أراضيهم في رفح والشيخ زويد.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.