نظام السيسي يواصل اعتقال أبناء سيناء على خلفية تظاهرات “حق العودة”

وطن – قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، الاثنين 20 نوفمبر، حبس 4 متهمين جدد من أبناء قبائل سيناء لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية “رقم 80 لسنة 2023”.

وجاء ذلك بحسب ما كشفته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية أمس الأثنين 20 نوفمبر، حبس 4 متهمين جدد من أبناء قبائل سيناء لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات "حق العودة" والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.… pic.twitter.com/w1xchPl4cm — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) November 21, 2023

وذكرت المؤسسة الحقوقية في منشور لها عبر حسابها الرسمي بـ”إكس” أسماء المتهمين وهم:

– سلامة محمد سليمان عوده.

– تامر فرحان منصور.

ـ عبدالهادي ناصر عابد.

ـ جهاد عيد سالم.

وكانت ذات المحكمة قررت، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، استمرار حبس 2 من أبناء قبائل سيناء هما أحمد السيد حمدي وعلي سليمان مبارك، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية نفسها على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

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وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، قد أعادت نشر تقريرها الذي نشرته في أكتوبر 2021، للتذكير بالوضع القانوني لآلاف السكان الأصليين المهجرين قسريا من شمال سيناء بداية من عام 2014.

ودعت المؤسسة السلطات المصرية إلى السماح للسكان بالعودة فوراً إلى أراضيهم في سيناء، والتي تهدف مخططات إسرائيلية علنية لتوطين سكان غزة فيها.

تعيد مؤسسة سيناء نشر تقريرها الذي نشرته في أكتوبر 2021، للتذكير بالوضع القانوني لآلاف السكان الأصليين المهجرين قسريا من شمال سيناء بداية من عام 2014 وتدعو المؤسسة السلطات المصرية إلى السماح للسكان بالعودة فوراً إلى أراضيهم، والتي تهدف مخططات إسرائيلية علنية لتوطين سكان غزة به pic.twitter.com/LBvUcVIA4w — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 19, 2023

وكانت المؤسسة الحقوقية وثقت ارتفاع أعداد أبناء قبائل سيناء المتهمين على ذمة القضية 80 لسنة 2023 والمنظورة أمام المحكمة العسكرية بالإسماعيلية إلى 37 متهما.

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على عشرات من المدنيين في شمال سيناء خلال الأسابيع الماضية عقب اشتراكهم في تظاهرة سلمية في أكتوبر الماضي للمطالبة بـ “حق العودة” إلى أراضيهم في رفح والشيخ زويد.