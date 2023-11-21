معارض سعودي يُبرز 3 ملاحظات لافتة على فيديو استيلاء الحوثيين على السفينة الإسرائيلية

وطن- وجه المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز، الأنظار إلى ثلاث ملاحظات استعرضها من المشاهد التي بثها الحوثيون لعملية الاستيلاء على سفينة إسرائيلية، ردا على الحرب على غزة.

وقال عمر بن عبد العزيز في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، إنّ الفيديو الذي بثته جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثي) عن الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية خرج بشكل يعبر عن ذكاء إعلامي لافت.

واستند المعارض السعودي الشهير لثلاث ملاحظات، تتمثل في أن جماعة الحوثي لم تكتب عملية قام بها “أنصار الله” بل كتبت القوات اليمنية.

وأضاف عمر بن عبد العزيز أن جماعة الحوثي لم تضع علمها على الطائرة (التي نفذت الإنزال الجوي) ولا على السفينة، بل تم وضع علم اليمن وفلسطين.

وتتمثل الملاحظة الثالثة، في أن أحد المهاجمين وضع صورة لـ”أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ولم يضع صورة لزعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي أو غيره.

لاحظ الذكاء الإعلامي في فيديو اختطاف السفينة! ١- الحوثي لم يكتب عملية قام بها أنصار الله بل كتب القوات اليمنية! ٢- لم يضع علمه على الطائرة والسفينة بل وضع علم اليمن وفلسطين! ٣- أحد المهاجمين وضع صورة لأبي عبيدة لم يضع صورة لعبدالملك الحوثي أو غيره. pic.twitter.com/yxGZlPIucg — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 20, 2023

مشاهد عملية الاستيلاء على السفينة

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد بثّت مشاهد للعملية العسكرية التي تمكنت من خلالها من السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وأظهرت المشاهد، هبوط مروحية على سطح السفينة، ونزول عدد من مقاتلي الجماعة المسلحين من المروحية، لينفذوا عملية انتشار في السفينة، ثم اقتحموا غرفة قيادتها دون أي مقاومة من طاقم السفينة.

وسُمع صوت أحد مقاتلي الجماعة وهو يردد “الله أكبر.. الموت لأميركا، الموت لإسرائيل” أثناء تجوله داخل السفينة.

وفي المشهد الأخير، شوهدت السفينة وهي تتحرك بينما يجوب حولها عدد من القوارب الصغيرة التي يظهر أنها تابعة للجماعة.

تهديد حوثي للسفن

جاء ذلك بعدما أعلنت جماعة الحوثي، أنها اقتادت سفينة إسرائيلية إلى شواطئ اليمن، في حين اعتبر جيش الاحتلال أن الحادث خطير للغاية عالميا، في حين وصفته رئاسة الوزراء الإسرائيلية بـ”العمل الإرهابي الإيراني”.

وسبق أن قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن فرق هذه السفن وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها.