“خدوا عينيا الاثنتين وأعطوهم لابنتي”.. مشهد مُؤلم لأب فلسطيني وهو يخاطب الأطباء بعد فقدان طفلته عيونها بفعل الحرب على غزة (فيديو)

وطن- “خذوا مني عينيا الاثنتين وأعطوهم لابنتي.. هذه بنتي هذه”، كلمات حزينة ومؤلمة لأب فلسطيني وهو يخاطب الأطباء داخل المشفى بعد فقدان طفلته عيونها، بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال45 على التوالي.

والتقط الصحفي الفلسطيني إسماعيل أبو عمر، مقطع فيديو مؤثر لوالد طفلة فلسطينية، وهو يتحدث مع الأطباء داخل المشفى بإزالة عينيه من أجل ابنته، التي فقدتهما إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في قطاع غزة.

خذوا عينيا الاثنتين وأعطوهم لابنتي

وخاطب والد الطفلة الفلسطينية الأطباء داخل المشفى وهو يقول لهم : ” خذوا عينيا الاثنتين وأعطوهم لابنتي.. عينيا الاثنتين وأعطوهم إياها.. أنا بديش عينيا.. هذه بنتي هذه”.

وفقد المئات من الأطفال الفلسطينيين أعضاء من أجسداهم وأصبحوا من فئة ذو الاحتياجات الخاصة (الإعاقة)، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

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كما وارتقى أكثر من 6000 طفل فلسطيني خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر في أماكن متفرقة من قطاع غزة، منذ بدء الحرب في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو ما يزيد عن 1200 مجزرة بحق المدنيين في غزة، من خلال قصف المنازل والمدراس والأحياء السكنية وحتى المساجد والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

واستشهد أكثر من 13 ألف مواطن فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أصيب ما يزيد عن 30 ألف شخص بجراح مختلفة، بحسب إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.