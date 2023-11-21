جماهير منتخب البوسنة والهرسك تتضامن مع فلسطين برفع علم بلادها في تصفيات يورو 2024 (فيديو)

وطن- رفعت جماهير البوسنة والهرسك العلم الفلسطيني في مدرجات الملعب، خلال تشجيع منتخب بلادها أمام سلوفاكيا، الأحد، في ختام تصفيات بطولة اليورو 2024، تضامناً مع فلسطين، على ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال45.

وتداول النشطاء الفلسطينيين مقطع فيديو لجماهير منتخب البوسنة الهرسك، وهي ترفع الأعلام الفلسطينية داخل الملعب، تعبيراً عن تضامنهم ووقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على غزة.

وانتهت المباراة الختامية لتصفيات يورو 2024 بين منتخب البوسنة والهرسك أمام سلوفاكيا، بفوز الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

جماهير منتخب البوسنة والهرسك تتضامن مع فلسطين

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب هي الأعنف في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، منذ حلول النكبة الفلسطينية عام 1948م، بحق المدنيين من خلال قصف المنازل والأحياء السكنية والمساجد والكنائس دون سابق إنذار.

ناهيك عن محاصرة دبابات الاحتلال الإسرائيلي للمشافي وخروجها عن العمل في أماكن متفرقة من قطاع غزة، لعل أبرزها مجمع الشفاء الطبي والرنتيسي والإندونيسي وغيرها.

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مجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الألاف من المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، خلال حربها المستمرة على قطاع غزة، كان أخرها قصف لعديد من المدراس التي تأوي النازحين في شمال وشرق القطاع، وسقوط المئات من الشهداء في صفوف المدنيين.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد بلغت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وما يزيد عن 30 ألف مصاب بجراح مختلفة، وفق آخر إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى الساعة.