الحارس بونو يُحقق أمنية طفل فلسطيني بتر الاحتلال إحدى رجليه خلال الحرب على غزة برؤيته بعد الحديث معه (فيديو)

وطن- حقق الحارس المغربي الدولي ياسين بونو 32 عاماً، لاعب نادي الهلال السعودي، أمنية الطفل الفلسطيني عاصف الذي بتر الاحتلال الإسرائيلي إحدى رجليه خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، برؤيته قريباً بعد إجراء الحديث معه.

واستطاع الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق من تأمين مكالمة فيديو مباشر مع الحارس المغربي ياسين بونو للحديث مع الطفل الفلسطيني عاصف الذي تمنى تحقيق أمنيته برؤية عاشقه الحارس بونو.

الحارس بونو يحقق أمنية الطفل الفلسطيني عاصف

وقال الطفل الفلسطيني عاصف خلال حديثه مع الحارس ياسين بونو، ” كيف حالك ياسين، أنت قدوتي”.

كما وطلب الطفل الفلسطيني العاشق لكرة القدم، إلا أن الاحتلال بتر إحدى رجليه في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في قطاع غزة، مقابلة الحارس بونو.

ليرد عليه الحارس، ” بوعدك إن شاء الله سألتقي بك قريباً”.

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حققت أحد أحلامي

وتأثر الطفل الفلسطيني عاصف من إجراء المقابلة مع الحارس المغربي بونو، قائلاً : ” لقد حققت أحد أحلامي”.

وتداول النشطاء الفلسطينيين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل الفلسطيني عاصف الذي بتر الاحتلال الإسرائيلي إحدى رجيله بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وهو يوجه رسالة إلى الحارس المغربي بونو يتمنى فيه رؤيته.

وارتقى أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 30 ألف مصاب بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وفق ما أورده المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وانتقل الحارس ياسين بونو المرشح بقوة لنيل جائزة الكرة الذهبية على مستوى القارة الأفريقية كأفضل لاعب أفريقي لعام 2023، إلى صفوف نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني.