إسرائيل أنشأت المخابئ أسفل مجمع الشفاء.. اعتراف إيهود باراك يصيب مذيعة cnn بالذهول (شاهد)

وطن- أثيرت ضجة واسعة، بعد اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، بأن دولة الاحتلال أنشأت الملاجئ تحت مستشفى الشفاء.

ففي تصريحات أذهلت مذيعة قناة “cnn” الأمريكية كريستيان أمانبور، تحدث إيهود باراك عن ادعاءات إسرائيل بوجود مقر لحركة حماس تحت مستشفى الشفاء في غزة.

وقال إيهود باراك ردا على السؤال: “من المعروف منذ سنوات عديدة أن هناك ملاجئ بناها متعهدون إسرائيليون تحت مستشفى الشفاء وتستخدم كمقر لحماس، وتقاطع عدة أنفاق هو جزء من هذا النظام”.

صدمة مذيعة سي إن إن

انتابت كريستيان أمانبور، حالة من الصدمة فسألت ضيفها قائلا: “هل تقول أن هذا المكان بناه مهندسون إسرائيليون؟ هل أخطأت في التعبير؟”.

فردّ عليها باراك: “لقد ساعدنا في بناء هذه الملاجئ قبل 40 أو 50 عامًا على الأرجح لتوفير مساحة أكبر لعمليات المستشفى ضمن المنطقة المحدودة للحرم الجامعي”.

تفاعل واسع مع تصريحات باراك

تصريحات إيهود باراك أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تحويل جيش الاحتلال مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية بزعم وجود مركز قيادة حماس أسفله.

فقال الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة: ” مفاجأة رئيس حكومة العدو سابقا إيهود باراك عن مشفى الشفاء.. فاجأ مذيعة CNN ثمّ حاول كلاهما تنفيس الأمر.. قال إن المخابئ تحت المشفى التي طبّل لها جيش الاحتلال بناها مطوّرون إسرائيليون قبل عقود حين كانت إسرائيل تدير المشفى لتوفير مساحة أكبر لتشغيله.. أكاذيبهم تنكشف تباعا”.

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وقال الإعلامي أسامة جاويش: “أخطر فيديو منذ بدء العدوان على غزة .. إيهود باراك رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يقول لكريستين امانبور مذيعة CNN أن إسرائيل هي من قامت بتوسعة مستشفى الشفاء قبل عقود على يد مهندسين إسرائيليين، كريستين أمانبور قالت إن هذا الأمر أزعجها لأنهم قالوا إن هناك مقر قيادة حماس تحت المستشفى”.

وأضاف: “تاريخيا أنشأ الانتداب البريطاني مستشفى الشفاء عام 1946 ، ثم أدارت مصر المستشفى الصغير لمدة 20 عاما ، بعد نكسة 1976 أعادت إسرائيل بناء المستشفى بأكمله وقامت بعمل توسعة كبيرة فيه وبناء الجزء السفلى من أجل هذه الأغراض ومن قام بهذا مهندسون إسرائيليون”.

وغردت الكاتبة آيات عرابي: “فضيحة لنتنياهو وأبواقه الإعلامية!! وشهد شاهد من الصهاينة أنفسهم .. في دقيقة واحدة إيهود باراك يعترف بأن إسرائيل هي من قامت ببناء المخابئ تحت مستشفى الشفاء، وينسف الدعاية الصهيونية بوجود قاعدة عسكرية لحماس تحت المستشفى”.

كما نشر الأديب والمفكر عمار علي حسن، تصريحات باراك، وقال: “إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: إسرائيل هي من بنت الأنفاق تحت مجمع الشفاء الطبي في غزة، أثناء وجودها العسكري في القطاع قبل سنوات”.

وتفاعل الصحفي إسلام عقل: “الكذب حباله قصيرة .. باراك ينسف سردية الصهاينة و الولايات المتحدة حول مجمع الشفاء الذي صوروه كمغارات تورا بورا الأفغانية”.