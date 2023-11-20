مجندات إسرائيليات يعترفن بحقائق صادمة عن طوفان الأقصى: جيشنا قتلنا

كشفت صحيفة هآرتس، أن جيش الاحتلال تجاهل تحذيرات أطلقتها وحدة عسكرية إسرائيلية قبل وقت قليل من تنفيذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة، إن وحدة من جيش الاحتلال كانت تراقب الحدود مع قطاع غزة، حذرت من نشاط وصفته بـ”المشبوه” في القطاع لكن تم تجاهل هذا التحذير.

ووفق الصحيفة، فإن الوحدة المكونة من جنديات حذرت من هذا النشاط على حدود القطاع.

وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن هذه الفرقة مكونة بالكامل من فتيات صغيرات وقادة من شابات.

تجاهل رسائل خطيرة

وتجاهلت قيادة جيش الاحتلال، هذه التحذيرات على الرغم من أنها تضمنت رسائل حول تحضير مقاتلي حركة حماس لتجاوز الحواجز وظهور وسائل لتعطيل الكاميرات.

اقرأ أيضا:

وقال أحد العسكريين: “لقد تخلى الجيش عن ضابطات المخابرات وقتلهن ببساطة، دون أن يتمكن من الدفاع عن أنفسهن”.

تجاهل تحذير قبل ليلة من طوفان الأقصى

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن تجاهل إسرائيلي لتحذيرات في هذا الصدد، حيث سبق أن كشف تقرير لمحلّل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئِل، أنّ المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، تلقى تحذيرات من المستوى الأمني عن شكوك بشأن تحركات عند الجبهة الجنوبية، قبل ليلة من عملية “طوفان الأقصى“، إلا أنّه تم تجاهل هذه الإشارات، واعتبرت “ضعيفة”.

وأضاف أنّ عملية طوفان الأقصى كانت بسبب فشل استخباري وعدم استعداد كافٍ من جيش الاحتلال.