ليلة عصيبة في المستشفى الإندونيسي.. لحظة إصابة طبيب بارز اعتاد الظهور على “الجزيرة”

انتشر مقطع فيديو، يُوثّق لحظة إصابة الدكتور عدنان البرش استشاري جراحة العظام ورئيس قسم العظام أثناء إجرائه لعملية في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وشوهد البرش، وهو غارق دمائه بعد إصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، فيما جرت عملية مداواته وسط الظلام، بسبب انقطاع الكهرباء في المستشفى.

وظهر البرش في حالة إعياء شديد، وهو يتألم جرّاء إصابته في القصف الإسرائيلي.

لحظة إصابة الدكتور عدنان البرش استشاري جراحة العظام ورئيس قسم العظام أثناء إجرائه لعملية في #المستشفى_الإندونيسي شمالي قطاع #غزة#كتائب_االقسام #طوفات_الاقصى pic.twitter.com/3DmMf3jy1z — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 20, 2023

وكان البرش دائم الظهور على قناة الجزيرة، حيث كان أحد الأصوات النشطة التي توثّق الأوضاع في مناطق شمال غزة في ظل عزل هذه المناطق عن العالم.

إصابات بين النازحين والجرحى

كما انتشرت لقطات أخرى، تُظهر إصابات في صفوف النازحين والمرضى داخل المستشفى الإندونيسي بعد إطلاق دبابات الاحتلال الإسرائيلي النيران والقذائف نحوه.

بعد إطلاق دبابات الاحتلال النيران والقذائف نحوه.. إصابات في صفوف النازحين والمرضى داخل المستشفى الإندونيسي #كتايب_االقسام #طوفات_الاقصى pic.twitter.com/50lQtKGcf9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 20, 2023

رسالة قد تكون الأخيرة من المستشفى

وبعث الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، رسالة مصورة من تحت النار، بينما كان يتعض المستشفى للقصف وإطلاق النار، قائلا إن هذا الظهور قد يكون الأخير في ظل الاستهداف المباشر الذي يشنه جيش الاحتلال.

وقال الشريف، إن جيش الاحتلال كثّف إطلاق النار على المرضى والجرحى داخل المستشفى، كما أطلقت المدفعية قذائف مباشرة على المستشفى.

وأضاف أن الجرائم الإسرائيلية خلّفت حالة من الرعب بين الموجودين في المستشفى الذين فقدوا أي قدرة على التحرُّك في ظل الاستهداف المتواصل لكل من يحاول الخروج.

شهداء في استهداف المستشفى الإندونيسي

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين فيما أصيب آخرون جراء خلال قصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، فإنّ ما لا يقل عن 12 شهيدا ارتقوا، وعشرات الإصابات، جراء استهداف مدفعية الاحتلال للمستشفى ومحيطه بشكل مباشر بقذائف وصواريخ، إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي صوب كل من يتحرك خارج باب المستشفى.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت الطابق الثاني من المستشفى، ما أدى لتدمير المكان بشكل كبير، إضافة إلى إصابة طبيبين خلال عملهما.

وأشارت المصادر إلى أن عدد الشهداء في تزايد خاصة أن الكهرباء مقطوعة ومن الصعب إجراء العمليات الجراحية لإنقاذ حياة المصابين.

ويتواجد في المستشفى، آلاف النازحين متواجدين داخل المستشفى، ونحو 150 جريحا، إضافة إلى الطواقم الطبية والعاملين في المستشفى وعددهم حوالي 100.

محاصرة مستشفى الأندونيسي

وتحاصر قوات الاحتلال المستشفى، عبر عشرات الآليات العسكرية الثقيلة والمدفعيات، في محيط أقل من كيلو متر واحد فقط.

كما ينتشر القناصة على أسطح المباني القريبة من المستشفى، الأمر الذي يحول دون وصول مركبات الإسعاف إلى المستشفى لنقل الجرحى باعتباره المستشفى الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في شمال القطاع.