“اشمط”.. الفنان الفلسطيني سامر عيسى يبرز بطولات القسام بطريقة مميزة

وطن – انتشر مقطع مصور للفنان الفلسطيني سامر عيسى أطل فيه وهو يردد أبياتاً تصف الحال في غزة، وتلخص بطولات المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام وضرباتها الموجعة للاحتلال الإسرائيلي.

وبلهجة شعبية فلسطينية ظهر سامر عيسى وهو يردد أبياتاً تصف بطولات المقاومة ومواجهة الدبابات والآليات الإسرائيلية من المسافة صفر.

وجاء في أبيات الفنان الفلسطيني باللهجة الشعبية: “قلو قرب قرب اشمط ينصر دينك .. أسد بلادي اشقف هالصهيوني وامغط واثأر من قتلة أولادي ..ألعن بي العايش بيهم كل الي دخلوا ما تخليهم .. خلي العادي ينوح عليهم”

وتابع: “نهن بوادي وجند بوادي قلو اطلع قول يارب.. مين النا غيرك يا الله”

أبيات فلسطينية عن بطولات القسام

وعن بطولات القسام ومواجهتهم الاحتلال الإسرائيلي بكل شجاعة وبسالة حسب وصف المتابعين ذكر الفنان الفلسطيني سامر عيسى في أبياته:

“اقنصهم مليهم رعب هذا القسامي وحي الله.. بمشاهد رديتو الروح بعادي مقتول ومجروح .. من عالأرض وفوق سطوح نضرب ياسين وباسم الله.. اضربلي بوز الميركافا بشموخ وواكف عقبالا في نص الشارع ما خافا .. ولعها هي وأنذالا قلو اشمط .. مع كل شمطة جندي بيسقط .. هي هي حرب البرية لعبتنا وترى احنا رجالا.”

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ومع بلوغ الحرب الإسرائيلية يومها الـ45، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في قطاع غزة التي ترفع من حصيلة الشهداء وتحديدا من الأطفال.

خسائر الاحتلال الإسرائيلي

وتزايدت أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة على عدد من محاور القتال.

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال الذين أقرت إسرائيل بمصرعهم إلى نحو 68 قتيلاً منذ بدء التوغل البري على قطاع غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما تقول المقاومة الفلسطينية إن الخسائر الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

كما ارتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي عموماً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 388 قتيلاً ما بين جنود وضباط.