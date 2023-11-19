نجم كرة السلة الأمريكي كايري إيرفينغ يرتدي الكوفية الفلسطينية تضامناً مع غزة (فيديو)

وطن- ارتدى نجم كرة السلة الأمريكي كايري إيرفينغ 31 عاماً، لاعب نادي دالاس مافيريكس الأمريكي لكرة السلة الكوفية الفلسطينية، عقب مباراتي دالاس مافريكس و ميلواكي باكس في الـNBA، تعبيراً عن تضامنه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة لليوم ال44 على التوالي.

وظهر النجم الأمريكي لكرة السلة كايري إيرفينغ، وهو يلبس الكوفية الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد معه، عقب مباراتي دلاس مافريكس وميلواكي في منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA) للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

النجم الأمريكي كايري إيرفينغ وارتداء الكوفية الفلسطينية

وكان نادي دالاس مافيريكس الأمريكي، الذي يلعب في صفوفه اللاعب كايري إيرفينغ من أوائل الفرق التي دعمت الكيان الصهيوني في بيان رسمي لها نشرته بوقت سابق، مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتعرض أهل فلسطين في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ بقصف المنازل والأحياء السكنية والمدارس والمشافي والكنائس والمساجد بشكل عشوائي وجنوني دون سابق إنذار.

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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

كما وارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حربه على قطاع غزة، أكثر من 1175 مجزرة بحق المدنيين، كان آخرها استهداف النازحين الذي لجأوا إلى المدراس شمال قطاع غزة، والتي راح ضحية تلك المجازر أكثر من 250 شهيداً في صفوف المدنيين.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحسب ما أورده المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد بلغت أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد من 30 ألف بجراح مختلفة حتى هذه الساعة.