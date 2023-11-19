مفاجأة بشأن هاني صلاح.. من هو صاحب فيديو “نبوس جزمة السيسي”؟

وطن – ضجة واسعة شهدتها مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية، مع نشر حساب باسم “هانى صلاح” على تطبيق “تيوك توك” مقطع فيديو ـ حذفه لاحقًا ـ يقارن بين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر وقطاع غزة المحاصر، مستنكرًا شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار في مصر بينما يتعرض سكان غزة إلى قصف إسرائيلي دمَر كل معالم الحياة هناك.

وقال المدعو هاني صلاح في المقطع الذي ظهر فيه وفجر جدلا واسعا: “الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه من إيه؟ من ربنا أولًا ومن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.”

وتابع “الأمن والأمان اللي الناس محرومين منه وفلسطين اللي الناس بتدبح فيها الناس اللي بتقول مش عارفين ناكل! لا ده انتو عايشين مرتاحين في ناس مش لاقيه ده”، وفقًا لقوله.

الفيديو انتشر على نطاق واسع، مع ادعاء أن هاني صلاح عضو في مجلس النواب عام 2022، عن حزب “مستقبل وطن“، وهو ادعاء غير حقيقي، بحسب بحث وتحقيق أجراه فريق منصة “متصدقش” المعنية بتتبع الأخبار الكاذبة.

من هو هاني صلاح وما علاقته بالسياسة؟

وبحسب تحقيق المنصة فإن اسم الشخص الذي ظهر في المقطع يتملق رئيس النظام المصري، بالكامل هو هاني صلاح مصطفى نصار، كما هو موضح على صفحته الشخصية على فيسبوك.

يمتلك صاحب فيديو “نبوس جزمة السيسي” مغسلة ملابس “دراى كلين” في 6 أكتوبر، ومحل ترزي، كما يدعي أنه يعمل سمسار عقارات، ويدير أولاده صالوني حلاقة للرجال في 6 أكتوبر باسم “نادي الرجال السري”.

هاني صلاح ليس عضوًا ولا نائبًا في البرلمان عن حزب “مستقبل وطن” بحسب تحقيق “متصدقش”، ولم تجر انتخابات مجلس النواب في 2022، وآخر انتخابات كانت في عام 2020.

ولم يعثر فريق المنصة على اسم هاني صلاح في قائمة أعضاء مجلس النواب المنشورة على صفحة المجلس. ولم يترشح في انتخابات 2020، حيث خلت الكشوف النهائية لمرشحي دائرة 6 أكتوبر من اسم الشخص المشار إليه.

📌 خلال الساعات الماضية، نشر حساب باسم #هانى_صلاح على تطبيق تيوك توك مقطع فيديو (حذفه لاحقًا) يقارن بين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في #مصر و #غزة، مستنكرًا شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار في مصر بينما يتعرض سكان غزة إلى قصف إسرائيلي دمَر كل معالم الحياة هناك. ◼️ وأَضاف: "الأمن… pic.twitter.com/LyFZbIcVk4 — متصدقش (@matsda2sh) November 19, 2023

ولا يعرف على وجه التحديد منصب هاني صلاح الدين في أي من الأحزاب السياسية، لكنه كتب على صفحته في موقع “فيسبوك”، أنه مسؤول مكتب 6 اكتوبر لحزب اسمه “مصر المستقبل”، وهو عكس ما نشره في الفيديوهات بأنه أمين عام الحزب. ويظهر شعار الحزب خلفه في فيديوهات علي “تيك توك”.

شارك في مؤتمرات لدعم السيسي والتقط صورا مع أبو هشيمة

وشارك المدعو هاني صلاح صاحب الفيديو المثير للجدل، في مؤتمرات لدعم الرئيس السيسي، والتقط صورًا مع وزيرة التضامن نيفين القباج، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والنائب أحمد دياب.

ويشار إلى أن “حزب مصر المستقبل” هو حزب سياسي تأسس في 12 أغسطس 2012 ويرأسه المستشار رضا أبو حجى، ونائبه وأمينه العام اللواء هشام بلال، بحسب صحف محلية.

يعرف الحزب نفسه، بأنه حزب سياسي يميني، يهدف للاستعانة بالكوادر الشبابية في المناصب القيادية. ومن أهم أهدافه الانتماء إلى مصر وتنميتها اقتصاديًا، وفق لجريدة إلكترونية تحمل اسم الحزب.

ليس للحزب نواب في مجلس النواب، حيث خلت خريطة الأحزاب في البرلمان من اسم الحزب.