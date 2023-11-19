مشاهد ملحمية لرجال القسام أثناء اصطياد دبابات إسرائيلية في غزة.. صادروا ملابس جنود الاحتلال

وطن- بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مشاهد جديدة لعناصرها وهم يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها كتائب القسام، ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية، التي صادرها مقاتلو القسام بعدما أجهزوا على قوات الاحتلال.

ووثقت هذه اللقطات، ضربات دقيقة وجّهتها المقاومة الفلسطينية من المسافة صفر لآليات ودبابات جيش الاحتلال في محاور مختلفة تشهد مواجهات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وأظهرت إحدى اللقطات، إقدام ثلاثة من المقاومين وهم يقتحمون مستشفى الرنتيسي بعد رصد تموضع قوات الاحتلال به، وجرى استهدافهم.

ووصفت هذه المشاهد، بأنها من أكثر اللقطات التي وثّقت الملاحم التي تسطرها المقاومة الفلسطينية في التصدي للتوغل البري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جرأة لا توصف لرجال القسام

بدوره، علق الخبير العسكري فايز الدويري على هذه المشاهد قائلا إنها تؤكد بسالة وجرأة رجال المقاومة الفلسطينية في مواجهة جيش الاحتلال.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أنّ مقاتلي القسام أثبتت جرأتها وتمكنها على تحقيق إنجاز من المسافة صفر، موضحا أنّ مصادرة ملابس وقلادات ومعدات جنود الاحتلال تعني أن المقاومة لها السيطرة الميدانية.

ولفت إلى أن المقاومة لديها قدرة على متابعة حثيثة لتحديد أماكن وجود قوات الاحتلال، موضحا أنّ المقاوم قد يمكث ساعات في رصد الدبابات والآليات الإسرائيلية حتى يتمكن من اصطيادها.

وأكّد أن استمرارية القتال لهذه الفترة الطويلة يؤكد أن المقاومة لا تزال قادرة على السيطرة، على الرغم من حجم الدمار الذي خلّفه الاحتلال في غزة والذي لم يسبق له مثيل.

مقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين

وجاءت هذه اللقطات، بعد ساعات قليلة من إعلان كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من قتل 6 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك جنوب شرقي قطاع غزة، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 5 من جنوده وضباطه في معارك بغزة.

وقالت “القسام” في بيان مقتضب، إن مقاتليها “أجهزوا على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.

في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مقتل 5 من جنوده وضباطه بمعارك شمال غزة، بينهم ضابط برتبة رائد.