لماذا طوفان الأقصى؟.. هكذا رد حفيظ دراجي على المنبطحين مستشهدا بالقرآن

وطن – وجه الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورتس” حفيظ دراجي رسالة لمن وصفهم “بجموع المرجفين والمنافقين والمنبطحين” الذين يهاجمون عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرباً وحشية على غزة.

وبالحجة والدليل وآيات من القرآن نشر حفيظ دراجي عبر حسابه بمنصة (إكس) تغريدة عن عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل مقاتلة في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وجاء في تغريدة الإعلامي الجزائري: “لماذا طوفان الأقصى؟” ليجيب بالرد من كتاب الله “قال تعالى: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}.”

آيات قرآنية تدحض ادعاءات المتصهينين

وأجاب معلق “بي إن سبورتس” على تساؤلات: “هل قوة حماس تضاهي قوة إسرائيل؟” مجيباً بالآية الكريمة: { قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين}.

وشارك حفيظ دراجي كلاماً آخر يدور بين المرجفين والمنبطحين حسب وصفه: “قالوا لحماس : لو سكتم لما مات أحد ولا بيوت دمرت!

ليجيب بالآية الكريمة: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}؟.

وعن سؤال أين البلدان العربية والإسلامية؟.. أجاب دراجي من القرآن أيضا: “﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ}”.

اقرأ أيضاً:

الرد على منتقدي طوفان الأقصى

أما عن الناس التي استشهدت وتلك التي تم تهجيرها استدل حفيظ دراجي بالآية القرآنية الكريمة: {فالَّذين هاجروا وأُخرِجُوا من ديارهم وأُوذُوا في سبيلي وقاتلوا وقُتِلوا لَأُكَفِّرنَّ عنهم سيئاتهم ولَأُدخِلَنَّهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابًا من عند الله والله عنده حُسن الثواب}.

وأخيراً رد الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على الذين يلومون المقاومة على مقاومتها و خوضها لمعركة طوفان الأقصى.

وقال مخاطباً هؤلاء: “فليقرؤوا قول الله سبخانه ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ صدق الله العظيم”.

وفي اليوم 45 من الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة عقب استهداف النازحين في عدد من المدراس في شمال قطاع غزة، ارتقى على إثرها أكثر من 300 شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد وصل عدد الشهداء الذي ارتقوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 30 ألف مصاب بجراح مختلفة.

ولا يزال أكثر من 2000 شخص تحت ركام المنازل المدمرة في أماكن متفرقة بالقطاع.