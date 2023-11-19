لماذا طالبت ملحدة أمريكية مواطنيها بإرسال ملايين النسخ من القرآن إلى بايدن في البيت الأبيض؟ (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل أظهر سيدة أمريكية قالت إنها ملحدة وربطت بين صمود أهل غزة في وجه الحرب الوحشية الإسرائيلية والقرآن الكريم، داعية مواطنيها لإرسال نسخ من المصحف الشريف إلى البيت الأبيض كنوع من التعبير عن الاعتراض على سياسات جو بايدن الداعمة لإسرائيل.

وأطلت المرأة في فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت وقالت فيه: “أنا ملحدة لكني طلبت نسخة من القرآن”.

وأضافت: “إن كان ذلك الكتاب هو سر صمود الفلسطينيين الذي نراه إذن سوف أقرأه”.

“أرسلوا القرآن إلى جو بايدن”

واتجهت السيدة للحديث عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياسته الداعمة للاحتلال قائلة: “أعتقد أيضاً أن على كل واحد منا أن يرسل نسخة من القرآن موجهة إلى جو بايدن إلى البيت الأبيض”.

وأردفت داعية إلى إرسال “ملايين النسخ من القرآن إلى البيت الأبيض “لأنه كما قال جو أنه لا توجد أي إمكانية لوقف إطلاق النار.. فلا يوجد أي إمكانية لأن نصوت له أيضاً” وفق قولها.

وختمت السيدة الملحدة في الفيديو المتداول: “إذا كنت لن تصوت لجو بايدن أرسل له نسخة من القرآن ولنرى كم نسخة ستصل إليه بحلول الأسبوع المقبل”.

واستذكر الرواد موقفاً تاريخياً مهماً حين سمع الوليد ابن المغيرة وكان من الكفار للقرآن الكريم وكان آنذاك أفصح العرب فذكر في كتاب الله: “إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته”.

وكتب أحد المتابعين بأن الحرب الإسرائيلية على غزة دفعت الكثير من المهتمين بأخبار العالم إلى الإطلاع على القرآن وقراءته ليدخل بعضهم الإسلام بعد ذلك.

وعلق آخر على الفيديو: “ليس عليك أن تكون مسلم لدعم فلسطين، لكن عليك أن تكون إنسان”.

ملحدة أخرى تعلن إسلامها بسبب غزة

وكان حساب “نحو الحرية” على منصة إكس قد شارك في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مقطع فيديو لتيك توكر شهيرة ملحدة، ذكرت في بث مباشر أنها تشعر بالفضول حول سر ثبات أهل غزة أمام الحرب الإسرائيلية الوحشية.

وكتب الناس للملحدة تعليقات بأن سر ثبات سكان غزة القرآن الكريم، لتخرج بعدها بأيام في بث آخر وتقول إنها أسلمت وتنطق الشهادتين وتشهر إسلامها في البث.