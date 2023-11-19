لحظة قصف المدرسة.. فيديو للضابط الإسرائيلي مرتكب مجزرة الفاخورة من داخل طائرته الحربية

وطن- ظهر الضابط الإسرائيلي الذي نفذ مجزرة مدرسة الفاخورة، في قمرة المقاتلة التي شنّت الغارة العنيفة، في واحدة من أعنف المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال الحرب الراهنة على قطاع غزة.

وانتشر مقطع فيديو، للضابط الإسرائيلي داخل الطائرة الحربية وهو يُجري عدّا تنازليا قبل تنفيذ الغارة العنيفة.

وظهرت المدرسة التي شهدت المجزرة، على الشاشة أمام الضابط، وشوهد المحيط المستهدف الذي يغطيها بشكل كامل لإيقاع أكبر ضرر ممكن بها.

وعلّقت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة، على مقطع الفيديو قائلة: “هكذا يقرر نذل حقير بضغطة زر واحدة إنهاء حياة أكثر من 200 فلسطيني مدني أعزل نازح في مدرسة الفاخورة”.

مجزرة إسرائيلية مروعة في مدرسة الفاخورة

ومجزرة الفاخورة واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في الحرب على غزة، والتي تخللها ارتكاب الاحتلال مئات المجازر.

وشهدت مجزرة الفاخورة، استهدافا مروعا لمدرسة تؤوي آلاف النازحين من المواطنين الفلسطينيين، وهي تابعة لمنظمة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، فيما بلغت حصيلة الشهداء في هذه المجزرة ما لا يقل عن 200 شهيد.

حماس تخاطب قادة عرب

وفي ظل مجازر الاحتلال، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية بعقد اجتماع عاجل لبحث وقف الحرب وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن حماس، إن هنية أجرى اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين على المستويين الإقليمي والدولي إثر ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر وحشية” في مدارس إيواء المدنيين.

وأكد هنية خلال الاتصالات، أهمية عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية لبدء تنفيذ قراراتها المتعلقة بوقف العدوان وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وشدد على ضرورة التحرك السريع لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت مؤخرا، والتي تطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحماية المستشفيات.