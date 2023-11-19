غزة تجمع المكلومين.. طبيب فقد ابنته يواسي طفلة استشهدت عائلتها: قوليلي يا بابا (فيديو مؤثر)

وطن- لخّص مشهد إنساني مؤثر، حجم الوجه والألم الذي يعيشه قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة والتي دخلت يومها الـ44 وسط تفاقم في وتيرة المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال.

المشهد يتمثل في إقدام طبيب استشهدت ابنته في الحرب على غزة، على احتضان طفلة فقدت عائلتها بالكامل جراء غارة إسرائيلية.

تناديه بابا.. طبيب استشهدت ابنته يحتضن طفلة فقدت عائلتها في الغارات الإسرائيلية في مشهد مؤثر pic.twitter.com/PMJGpRL6hp — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 18, 2023

وفي تصرف إنساني مؤثر، طلب الطبيب الفلسطيني من الطفلة أن تناديه “بابا”، فأجابته الطفلة بأنْ نادت عليه بالفعل، ثم طلب منها أن تقبله، وبعدها احتضنا بعضهما سويا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن الحرب المدمرة على قطاع غزة، لليوم الـ44 على التوالي، فيما بلغ عدد الشهداء أكثر من 12500 شهيد وفق آخر الإحصاءات المجمعة والمعلنة، وسط تكثيف للغارات وقصف المنازل على رؤوس قاطنيها، ومواصلة جرائم الإبادة الجماعية.

لا مكان آمن في غزة

ولا يوجد مكان آمن في غزة، في ظل توالي وتفاقم الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع، فيما كشف مصدر طبي عن سقوط 31 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وسط قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

كما دمّرت طائرات الاحتلال أربع مساجد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ليصل إجمالي عدد المساجد المدمرة خلال الحرب إلى 76 مسجدا بشكل كلي، إضافة إلى 162 مسجدا تعرضت للتدمير الجزئي.

مجازر إسرائيلية

والأكثر ألما وكلفة في غارات الساعات الماضية، كان قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة ومدرسة أخرى في تل الزعتر، ما أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين النازحين.

اقرأ أيضا:

حماس تخاطب قادة عرب

وفي ظل مجازر الاحتلال، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية بعقد اجتماع عاجل لبحث وقف الحرب وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن حماس، إن هنية أجرى اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين على المستويين الإقليمي والدولي إثر ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر وحشية” في مدارس إيواء المدنيين.

وأكد هنية خلال الاتصالات، أهمية عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية لبدء تنفيذ قراراتها المتعلقة بوقف العدوان وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وشدد على ضرورة التحرك السريع لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت مؤخرا، والتي تطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحماية المستشفيات.