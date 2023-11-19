عشرات السنين من التضليل الإعلامي الصهيوني لشعوب الغرب تبخرت في أيام (شاهد)

وطن – مع الحراك الشعبي الاحتجاجي الواسع ضد الحرب الإسرائيلية على غزة في مختلف أنحاء العالم، كانت أيام قليلة لا تتجاوز الشهر كفيلة بإحباط مخطط عشرات السنين من محاولات تغييب وتضليل الشعوب الغربية حول القضية الفلسطينية.

أن ترى أعلام فلسطين ترفرف في سماء عواصم غربية كبرى فتلك ما لم تود إسرائيل وداعموها يوماً ما رؤيته، حيث سببت للمتصهينين غيظاً لا يكاد يتسع كوكب الأرض له.

ويأتي ذلك في وقت تقمع فيه بعض الدول العربية التظاهرات والاحتجاجات الداعمة لفلسطين وغزة، مقابل فتحها المجال أمام كل متصهين للإدلاء بكل سمومه وتدنيس وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

عشرات السنين من التضليل الإعلامي الصهيوني للغرب ، ضاعت في شهر واحد فقط ! من كان يتخيل أن نرى هذا عند الغرب !#غزة pic.twitter.com/JiOsMpoefu — ﮼د،محمد،الكندري (@Dr_M_Alkandari) November 19, 2023

وفي سويسرا خرجت مظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال في مدينة لوزان أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفعت الأعلام الفلسطينية وطالبت بوقف الحرب الوحشية الإسرائيلية على غزة.

بهتافات "ماكرون متواطئ" و"فلسطين حرة".. الشرطة تقمع مظاهرة طلابية تطالب بوقف إطلاق النار في #غزة أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون ونظيره السويسري آلان بيرسيه لجامعة لوزان

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كما خرجت مظاهرة في روتردام الهولندية تضامناً مع غزة وفلسطين، وردد فيها المشاركون هتافات تدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائمها الوحشية ومقاطعتها اقتصادياً وسياسياً.

📽- مظاهرة في روتردام الهولندية تضامناً مع غزة وفلسطين pic.twitter.com/NweF9m1NLr — عربي بوست (@arabic_post) November 19, 2023

وخرج طلاب جامعتي بيل وهارفارد في الولايات المتحدة بأعداد كبيرة، هتفوا فيها دعماً لفلسطين ورفعوا لافتات تندد باستمرار الحرب على قطاع غزة.

مظاهرة لطلاب جامعتي ييل وهارفارد في الولايات المتحدة، والمشاركون يرددون هتافات داعمة لفلسطين#حرب_غزة pic.twitter.com/vmXHPIdXap — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 19, 2023

وندد المحتجون في وسط لندن بتصويت البرلمان البريطاني ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة الفلسطيني.

مظاهرة حاشدة في وسط لندن مساء اليوم احتجاجًا على تصويت البرلمان البريطاني ضد قرار وقف إطلاق النار الفوري في غزة

pic.twitter.com/58ChuFjQOl — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) November 15, 2023

وكان لافتاً من بين المحتجين في بريطانيا مشاركة الحاخام اليهودي “الحنان بيك” الذي بشر الفلسطينيين بالنصر والحرية وأكد من وسط مظاهرة للتضامن مع غزة في لندن بأن “الحل الوحيد للسلام هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأرض لشعب فلسطين من النهر إلى البحر”.

الحاخام اليهودي الحنان بيك يبشر الفلسطينيين بالنصر والحرية ويؤكد من وسط مظاهرة للتضامن مع #غزة في #لندن بأن "الحل الوحيد للسلام هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأرض لشعب ⁧#فلسطين⁩ من النهر إلى البحر" ⁧#العرب_في_بريطانيا⁩ AUK pic.twitter.com/wcyb5zLWin — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) November 17, 2023

ورغم تطبيع المغرب مع إسرائيل إلا أن ذلك لم يمنع أبناء الدار البيضاء من الخروج بأعداد كبيرة أمام القنصلية الأمريكية تنديداً بدعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي ورفضاً للصمت الدولي إزاء الجرائم في غزة.

صور | مظاهرة حاشدة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب أمام القنصلية الأمريكية مساء اليوم، احتجاجًا على الدعم الأمريكي لحرب الإبادة في #غزة ورفضا للصمت الدولي على جرائم الاحتلال. pic.twitter.com/iWQfTZh8iu — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) November 12, 2023

وفي الدنمارك خرج أبناء مدينة أودنسه بأزياء ملطخة بالدماء احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مستشفيات ومرافق غزة والقصف العنيف والمتواصل لأحياء عدة ضمن القطاع الفلسطيني.

هزيمة مخططات التضليل والتطبيع

وبدأت محاولات تضليل الشعوب العربية والغربية عن القضية الفلسطينية منذ عشرات السنين، لكن يبدو أن الحراك الشعبي الأخير كان بمثابة إعلان الهزيمة لكل المخططات التي ترمي إلى إظهار إسرائيل حمامة سلام ودعمها وشرعنة وجودها عبر مشاريع التقارب والتطبيع.

الشعوب التي خرجت تتظاهر في شتى أنحاء العالم، بمختلف أطيافها وأديانها وانتماءاتها أيقنت أن الاحتلال الذي شن حصاراً ظالماً طيلة السنوات الماضية على غزة وأعلن الحرب عليها مرات عدة، ليس إلا كياناً غاصباً دخيلاً على المنطقة وأن الحقوق والأراضي لابد وأن تعود إلى أصحابها.

قوبلت جرائم الاحتلال الأخيرة في غزة باحتجاجات في مدن غربية وعربية وصفت بأنها أشبه “بطوفان شعبي” رافض للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، أكد فيه المشاركون على حق الفلسطينيين في العيش بسلام دون حصار وانتهاكات مستمرة لحقوقهم.