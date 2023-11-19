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    الهدهد

    جنبلاط يثير جدلا بفيديو شجار رئيس الشاباك مع وزير إسرائيلي.. ما علاقة حسين الشيخ؟

    اندلعت مشادة كلامية في منصة إكس بين السياسي اللبناني وليد جنبلاط والقيادي في حركة فتح حسين الشيخ، بعد اتهام جنبلاط له بالعمالة لإسرائيل
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات3 دقائق
    حسين الشيخ
    القيادي في حركة فتح حسين الشيخ

    وطن – أشعل السياسي اللبناني وليد جنبلاط موجة انتقادات لاذعة ضد القيادي في حركة فتح حسين الشيخ، بعد فيديو نشره عبر حسابه في منصة “إكس” لشجار بين رئيس الشاباك ووزير إسرائيلي، زعم أنه يثبت عمالة “الشيخ” لإسرائيل، ليتضح أن المقطع غير صحيح وترجمته كانت مزورة.

    وهاجم رواد منصات التواصل القيادي حسين الشيخ بسبب موقف الحركة مما يحصل في غزة وعدم اتخاذ أي إجراء جاد يؤكد اصطفافهم مع شعبهم في قضية مصيرية، حركت شعوباً وأنظمة حول العالم دون أن تؤثر أو تغير من سلوك المنظمة الفلسطينية.

    وبدأت القصة حين شارك وليد جنبلاط على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً) فيديو يظهر “شجاراً بين قائد الشاباك ووزير إسرائيلي” زاعما أن هذا الشجار فضح اسم عميل فلسطيني أبلغهم بمعلومات عن عملية حماس.

    جدل وليد جنبلاط وحسين الشيخ

    وزعم “جنبلاط” في تغريدته أن الإسرائيليين لم يأخذو تلك المعلومة على محمل الجد وأن العميل هو حسين الشيخ (رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية).

    ورغم أن الفيديو غير صحيح والترجمة غير حقيقية وفق ما علق به حسين الشيخ، وقال إنه لن يرد على وليد جنبلاط احتراماً لتاريخ والده المناضل كمال جنبلاط. إلا أن القيادي بفتح تلقى انتقادات لاذعة أكدت أن مواقف الحركة والسلطة الفلسطينية مخزية لدرجة كبيرة.

    وعلق الصحفي حسن عليق منتقداً الشيخ: “حتى لو كانت الترجمة غير صحيحة، أصاب وليد جنبلاط بوصفك بالعميل. أنت ومعلمك محمود عباس وزميلك ماجد فرج وسلطة التنسيق الأمني عملاء سفلة شركاء في الحرب على غزة”.

    وتابع عليق انتقاده اللاذع لمسؤولي السلطة الفلسطينية: “طريقكم للتطهّر من العمالة واضح: إعلان الانتفاضة المسلّحة في الضفة، بواسطة الأجهزة الأمنية وكتائب شهداء الأقصى، كما في الانتفاضة الثانية. كل ما دون ذلك هو مشاركة في العدوان. عميل ونص”.

    انتقادات لاذعة لحزب الله

    وعلق حساب “First Time” منتقداً الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بسبب عدم تقديمه ما يلزم لنصرة غزة: “العميل هو اللي صرعنا بدو يحرر القدس وما عمل شي لنصرة غزة. أوهن من بيت العنكبوت وضعيفه وبحالة تخبط”.

    وأضاف المغرد: “بدل ما نستغل هالشي ونقضي عليهم، قاعدين ناطرين المهدي ليخرج. إيران أجبن من أن تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل وأمريكا، وسوريا أكبر دليل. من مغنية لسليماني، شفنا الرد المزلزل، زميرة وطبلة”.

    وأكد أبو عدي أن “حسين الشيخ عميل لكن محور المقاومة الذي لم يقدم شيئاً لغزة ما هو إلا كذب لاسيما بعد ترسيم الحدود مع الاحتلال.”

    مواقف مخزية للسلطة الفلسطينية

    يذكر أنه على الرغم من تصريحات السلطة التي تزعم أنها متضامنة مع أبناء غزة وحريصة على وقف الحرب على القطاع إلا أن تصرفاتها تثبت عكس ذلك تماماً من اعتقال وقمع المناصرين لفلسطين إلى الصمت وانتقاد حماس والتعامل بنوع من الريبة مع الأوضاع في القطاع الفلسطيني المحاصر.

    وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد صرح في وقت سابق، أن السلطة على استعداد لتحمل مسئوليتها كاملة في قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل، يتضمن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

    وأثار هذا التصريح غضبا واسعا من عباس، كونه أبدى استعدادا بشكل أو بآخر لتولي حكم وإدارة غزة عبر دخولها على ظهر دبابة إسرائيلية.

    وفي مشهد وُصف بـ”المخزي”، انتشر مقطع فيديو يوثق معاداة السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، للتظاهرات التي خرجت لنصرة غزة في ظل تعرُّض القطاع لحرب إسرائيلية مدمرة.

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