جنبلاط يثير جدلا بفيديو شجار رئيس الشاباك مع وزير إسرائيلي.. ما علاقة حسين الشيخ؟

وطن – أشعل السياسي اللبناني وليد جنبلاط موجة انتقادات لاذعة ضد القيادي في حركة فتح حسين الشيخ، بعد فيديو نشره عبر حسابه في منصة “إكس” لشجار بين رئيس الشاباك ووزير إسرائيلي، زعم أنه يثبت عمالة “الشيخ” لإسرائيل، ليتضح أن المقطع غير صحيح وترجمته كانت مزورة.

وهاجم رواد منصات التواصل القيادي حسين الشيخ بسبب موقف الحركة مما يحصل في غزة وعدم اتخاذ أي إجراء جاد يؤكد اصطفافهم مع شعبهم في قضية مصيرية، حركت شعوباً وأنظمة حول العالم دون أن تؤثر أو تغير من سلوك المنظمة الفلسطينية.

وبدأت القصة حين شارك وليد جنبلاط على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً) فيديو يظهر “شجاراً بين قائد الشاباك ووزير إسرائيلي” زاعما أن هذا الشجار فضح اسم عميل فلسطيني أبلغهم بمعلومات عن عملية حماس.

جدل وليد جنبلاط وحسين الشيخ

وزعم “جنبلاط” في تغريدته أن الإسرائيليين لم يأخذو تلك المعلومة على محمل الجد وأن العميل هو حسين الشيخ (رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية).

لن ارد على وليد جنبلاط بما ورد من فيديو مزور وترجمة مزوره فقط احتراما لتاريخ والده المناضل والقائد الكبير كمال جنبلاط. وأترفع عن الرد عليه. — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) November 19, 2023

ورغم أن الفيديو غير صحيح والترجمة غير حقيقية وفق ما علق به حسين الشيخ، وقال إنه لن يرد على وليد جنبلاط احتراماً لتاريخ والده المناضل كمال جنبلاط. إلا أن القيادي بفتح تلقى انتقادات لاذعة أكدت أن مواقف الحركة والسلطة الفلسطينية مخزية لدرجة كبيرة.

حرب بين وليد جنبلاط وحسين الشيخ!

وليد جنبلاط لا يلقي بالتصريحات جزافا!!

حسين الشيخ لم يرد على بن غفير و لكنه يرد على جنبلاط!!!

هل يملك الجرأة اصلا ان يرد عليه ؟!

ما ترد يا عميل pic.twitter.com/pydOYud4va — Khityar Abu Beesan (@YounisBahari) November 19, 2023

وعلق الصحفي حسن عليق منتقداً الشيخ: “حتى لو كانت الترجمة غير صحيحة، أصاب وليد جنبلاط بوصفك بالعميل. أنت ومعلمك محمود عباس وزميلك ماجد فرج وسلطة التنسيق الأمني عملاء سفلة شركاء في الحرب على غزة”.

حتى لو كانت الترجمة غير صحيحة، أصاب وليد جنبلاط بوصفك بالعميل. انت ومعلمك محمود عباس وزميلك ماجد فرج وسلطة التنسيق الأمني عملاء سفلة شركاء في الحرب على غزة. طريقكم للتطهّر من العمالة واضح: إعلان الانتفاضة المسلّحة في الضفة، بواسطة الأجهزة الأمنية وكتائب شهداء الأقصى، كما في… https://t.co/j7HkETmZ6j — Hasan illaik (@Hasanillaik) November 19, 2023

وتابع عليق انتقاده اللاذع لمسؤولي السلطة الفلسطينية: “طريقكم للتطهّر من العمالة واضح: إعلان الانتفاضة المسلّحة في الضفة، بواسطة الأجهزة الأمنية وكتائب شهداء الأقصى، كما في الانتفاضة الثانية. كل ما دون ذلك هو مشاركة في العدوان. عميل ونص”.

انتقادات لاذعة لحزب الله

وعلق حساب “First Time” منتقداً الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بسبب عدم تقديمه ما يلزم لنصرة غزة: “العميل هو اللي صرعنا بدو يحرر القدس وما عمل شي لنصرة غزة. أوهن من بيت العنكبوت وضعيفه وبحالة تخبط”.

العميل هو اللي صرعنا بدو يحرر القدس وما عمل شي لنصرة غزة. أوهن من بيت العنكبوت وضعيفه وبحالة تخبط، بدل ما نستغل هالشي ونقضي عليهم، قاعدين ناطرين المهدي ليخرج. إيران أجبن من أن تطلق رصاصة واحدة عإسرائيل وأميركا، وسوريا أكبر دليل. من مغنية لسليماني، شفنا الرد المزلزل، زميرة وطبلة — First Time (@MohammedJa99306) November 19, 2023

وأضاف المغرد: “بدل ما نستغل هالشي ونقضي عليهم، قاعدين ناطرين المهدي ليخرج. إيران أجبن من أن تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل وأمريكا، وسوريا أكبر دليل. من مغنية لسليماني، شفنا الرد المزلزل، زميرة وطبلة”.

للامانة هوي عميل صح و محورك شو يا كذاب ؟؟ — أبو عدي (@Un2022known) November 19, 2023

وأكد أبو عدي أن “حسين الشيخ عميل لكن محور المقاومة الذي لم يقدم شيئاً لغزة ما هو إلا كذب لاسيما بعد ترسيم الحدود مع الاحتلال.”

قمة العمالة ، إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الصهاينة 🤫 pic.twitter.com/aMMFsXCbV8 — mansour youssef (@mansour2yousf) November 19, 2023

مواقف مخزية للسلطة الفلسطينية

يذكر أنه على الرغم من تصريحات السلطة التي تزعم أنها متضامنة مع أبناء غزة وحريصة على وقف الحرب على القطاع إلا أن تصرفاتها تثبت عكس ذلك تماماً من اعتقال وقمع المناصرين لفلسطين إلى الصمت وانتقاد حماس والتعامل بنوع من الريبة مع الأوضاع في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد صرح في وقت سابق، أن السلطة على استعداد لتحمل مسئوليتها كاملة في قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل، يتضمن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأثار هذا التصريح غضبا واسعا من عباس، كونه أبدى استعدادا بشكل أو بآخر لتولي حكم وإدارة غزة عبر دخولها على ظهر دبابة إسرائيلية.

وفي مشهد وُصف بـ”المخزي”، انتشر مقطع فيديو يوثق معاداة السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، للتظاهرات التي خرجت لنصرة غزة في ظل تعرُّض القطاع لحرب إسرائيلية مدمرة.