جنازة كل ساعة.. عامل بمقبرة إسرائيلية يفضح ما حاول الاحتلال إخفاءه (شاهد)

وطن- فضحت أدلةٌ جديدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر ضخمة وتفوق ما يتم إعلانه، في المعارك البرية في قطاع غزة، على يد المقاومة الفلسطينية.

ففي تصريحات مصورة، أكّد دافيد اورن باروخ العامل في مقبرة هارهيرتسل العسكرية، أن هناك زيادة كبيرة في معدل الدفن في المقبرة.

"أكثر من 50 قــتـ ـيلًا في 48 ساعة".. عامل مقـ ــبرة إسرائيلية يكشف عن تزايد حالات الدفن في مقـ ـبرة هارهيرتسل العسكرية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PxAe5eDDZU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2023

وقال دافيد اورن باروخ إنهم يواجهون حاليا فترة شديدة الصعوبة، موضحا أن هناك جنازة تُقام كل ساعة في المقبرة.

وصرح عامل المقبرة: “الآن نحن في فترة صعبة جدا. نحن نقيم هنا جنازة كل ساعة أو كل ساعة ونصف”.

وأضاف دافيد اورن باروخ: “كان يُفترض أن أفتح عددا هائلا من القبور.. فقط في مقبرة هارهيرتسل تم دفن أكثر من 50 قتيلا في 48 ساعة”.

خسائر إسرائيلية تُعلَن منقوصة

توثّق هذه التصريحات حجم الخسائر لا سيما على المستوى البشري، في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك البرية التي تحتدم حاليا في محاور عدة بقطاع غزة.

ولا يعلن جيش الاحتلال عن إجمالي خسائره، فيما تؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن خسائر الاحتلال هي أضعاف ما يتم إعلانه.

مقتل 6 جنود إسرائيليين

وتحت بند سُمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل 6 من ضباطه وجنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة في قطاع غزة،

ووفق هذا الإعلان، ارتفع عدد القتلى المعلن رسميا من قبل جيش الاحتلال إلى 58 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 375 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.

وكان أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أكّد قبل أيام، قد أكّد للإسرائيليين أن جنودهم القتلى في الميدان ستصلهم أخبارهم عاجلا أم آجلا، وهم أكثر مما يوقعون بكثير.