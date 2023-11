“نتعامل مع الطاقم وفق تعاليم الإسلام”.. جماعة الحوثي تكشف تفاصيل اختطاف السفينة الإسرائيلية

وطن – كشف بيان لجماعة الحوثي تفاصيل جديدة عن عملية اختطاف سفينة إسرائيلية جنوب البحر الأحمر والهدف من اختطافها، في أول عملية من نوعها في المنطقة منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” والحرب بين حماس وإسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الأحد، أن جماعة الحوثي في اليمن اختطفت سفينة شحن جنوبي البحر الأحمر، نافيًا أن تكون “إسرائيلية”.

وقال بيان صادرٌ عن جماعة الحوثي نشره المتحدث باسمها العميد يحيى سريع، إن القواتُ البحريةُ نفذت عمليةً عسكريةً في البحرِ الأحمرِ كان من نتائجِها الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ واقتيادُها إلى الساحلِ اليمنيِّ.

وبحسب البيان فإن الجماعة “تتعاملُ معَ طاقَمِ السفينةِ وفقاً لتعاليمِ وقيمِ دينِنا الإسلامي.”

وجددت جماعة الحوثي تحذيرَها “لكافةِ السُّفُنِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيلي أو التي تتعاملُ مَعَهُ بأنها سوفَ تصبحُ هدفاً مشروعاً لقواتِها.”

وأهابت الجماعة اليمنية بكلِّ الدولِ التي يعملُ رعاياها في البحرِ الأحمرِ، بالابتعادِ عن أيِّ عملٍ أو نشاطٍ مع السفنِ الإسرائيليةِ أوِ السفنِ المملوكةِ لإسرائيليين.

وقالت إنها مستمرة في تنفيذِ العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي “حتى يتوقفَ العُدوانُ على قطاعِ غزةَ وتتوقفَ الجرائمُ البشعةُ المستمرةُ حتى هذه اللحظةِ على إخوانِنا الفلسطينيينَ في غزةَ والضِّفةِ الغربية.”

وأكدت أن من يهددُ أمنَ واستقرارَ المنطقةِ والممراتِ الدوليةِ هو الكيانُ الصهيوني، وعلى المجتمعِ الدَّولي إذا كان حريصاً على أمنِ واستقرارِ المنطقةِ وعدمِ توسيعِ الصراعِ أن يوقفَ العدوانَ الإسرائيلي على غزة.

وشددت جماعة الحوثي في بيانها على أن “عمليات قواتها المسلحةِ لا تهددُ إلا سفنَ الكيانِ الإسرائيلي والمملوكةَ لإسرائيليين كما أشارت إلى ذلك في بيانٍ سابق.”

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جماعة الحوثي عزمها “استهداف جميع أنواع السفن” التي لها علاقة بشركات إسرائيلية، وذلك “انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرًا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة”، بحسب منشور للمتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصة إكس.

وبدوره وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة الحوثي جنوب البحر الأحمر، بـ الحدث الخطير للغاية على المستوى العالمي”.

وبحسب بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن السفينة لم تكن تقل اسرائيليين على متنها، وهي ليست إسرائيلية”.

The hijacking of a cargo ship by the Houthis near Yemen in the southern Red Sea is a very grave incident of global consequence.

The ship departed Turkey on its way to India, staffed by civilians of various nationalities, not including Israelis. It is not an Israeli ship.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023