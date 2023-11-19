جماعة الحوثي تحتجز سفينة إسرائيلية على متنها العشرات.. “أنصار الله” تنفذ تهديدها وترقب لبيان مهم

وطن- أفادت وسائل إعلام بأن جماعة أنصار الله “الحوثي”، اختطفت سفينة إسرائيلية، وذلك بعد ساعات من إطلاق الجماعة اليمنية تحذيرا في هذا الصدد، على وقع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت وسائل إعلام عربية وأخرى عبرية، إنّ جماعة الحوثي اختطفت السفينة الإسرائيلية “غالاكسي ليدر” وعلى متنها 22 شخصا.

تأكيد الإعلام الإسرائيلي لاحتجاز السفينة

وقال موقع “واللا” نقلا عن مصدر إسرائيلي، القول إن جماعة الحوثي احتجزت سفينة ذات ملكية إسرائيلية جزئية.

وزعم الموقع، أن السفينة التي هاجمها واحتجزها الحوثيون، لا تحمل على متنها أي إسرائيلي.

فيما نقل موقع “أكسيوس” عن مصدر إسرائيلي قوله إن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها.

اقرأ أيضا:

بينما نقلت قناة “الميادين”، عن مصادر مطلعة قولها إن قوات الحوثي تحتجز 52 شخصاً كانوا على متن السفينة الإسرائيلية في أعماق البحر الأحمر.

وأضافت أن طاقم السفينة ومن كانوا عليها هم حالياً قيد التحقيق معهم والتثبت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية.

تلميح حوثي

وفي تلميح في هذا الخصوص، قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: “بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة”، دون مزيد من التفاصيل.

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 19, 2023

تحذير حوثي باستهداف السفن “الإسرائيلية”

وتأتي هذه العملية، بعد ساعات قليلة من إعلان المتحدث العسكري الحوثي العميد يحيى سريع أن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا يحيى سريع، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وفي وقت سابق، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

يُشار إلى أن الحوثيون أعلنوا تنفيذ سلسلة عمليات بالصواريخ والمسيّرات على جنوب إسرائيل، وذلك بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.