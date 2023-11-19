تفاصيل اعتقال طالبة أردنية في جامعة أمريكية بسبب طوفان الأقصى.. اتهموها بسرقة العلم الإسرائيلي

وطن- اعتقلت السلطات الأمريكية، طالبة أردنية في جامعة بنسلفانيا بعد إشادتها بعملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية وأطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت صحيفة نيويورك بوست، إن الطالبة تارا الطراونة التي تدرس في جامعة بنسلفانيا أعلنت أنها شعرت بالتمكين والسعادة، في اليوم الذي شن فيه مقاتلو حماس هجومهم في السابع من أكتوبر الماضي، وتم القبض عليها بتهمة سرقة العلم الإسرائيلي في الحرم الجامعي، بحسب زعم الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن مكتب المدعي العام لمنطقة فيلادلفيا اتهم الطالبة تارا بالسرقة.

الطالبة تارا الطراونة تنتصر للفلسطينيين

يأتي هذا فيما زعمت منظمة إعلامية مستقلة في بنسلفانيا يديرها طلاب في الولاية، أنّ تارا ألقت خطابا وصفته بأنه مليء بالكراهية في تجمع حاشد في فيلادلفيا الشهر الماضي، مع انتشار مقطع فيديو لها وهي تخاطب الحشد المؤيد للفلسطينيين.

وقالت الطالبة الأردنية: “أتذكر مشاعر القوة والسعادة، والثقة الشديدة بأن النصر كان قريباً وملموساً للغاية”.

وأضافت: “أريد منكم جميعا أن تحملوا هذا الشعور في قلوبكم”.

تارا الطراونة ناشطة حقوقية متحمسة

والطالبة تارا الطراونة معروفة بأنها ناشطة متحمسة في مجال حقوق الإنسان، وتدرس الأدب الإنجليزي والفنون في جامعة بنسلفانيا.

وسبق أن كتبت الطالبة مقالا نددت فيه بـ”الاستعمار الاستيطاني”، وقالت إنه آلة عنيفة تسعى إلى إبادة أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني، بما في ذلك رواية الفلسطينيين عن تاريخهم.