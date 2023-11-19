” أوقفوا قصف فلسطين.. فلسطين حرة”.. مُشجع يقتحم نهائي كأس العالم للكريكيت للتضامن مع غزة (صور)

وطن- اقتحم مشجع مباراة نهائي كأس العالم لبطولة الكريكيت، الأحد، بين منتخبي الهند وأستراليا، على ميدان ملعب (ناريندرا مودي) للتضامن مع فلسطين على طريقته الخاصة، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة لليوم ل44

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن المُشجع تخطى الحاجز الأمني داخل مدرجات ملعب ” ناريندرا مودي”، وهو يرتدي قميص كتب عليه: “أوقفوا قصف فلسطين .. فلسطين حرة”، أمام جماهير بلغ نحو 130 ألف شخص داخل الملعب.

أوقفوا قصف فلسطين .. فلسطين حرة

وأردفت الصحيفة، ” المشجع وضع كمامة على وجهه تحمل العلم الفلسطيني، وارتداء قميص دون عليه: أوقفوا قصف فلسطين، مع وضع صورة تظهر حجم قصف الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة”.

كما ودون على قميص المشجع الذي أوقف مباراة نهائي كأس العالم لبطولة الكريكيت، ” فلسطين حرة”.

وتابعت، ” المشجع استطاع من الاقتراب إلى اللاعب فيرات كوهلي أحد نجوم منتخب الهند لرياضة الكريكيت، وتوجيه رسالته إلى الجماهير والعالم أجمع، قبل أن يتمكن رجال الأمن من الامساك به وإخراجه خارج الملعب”.

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ويتعرض أهل فلسطين لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من خلال قصف الأحياء السكنية والمنازل والمساجد والكنائس والمدارس التي تأوي النازحين في أماكن متفرقة في غزة.

مباراة نهائي كأس العالم للكريكيت

وارتقى أكثر من 1200 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب ما يزيد عن 30 ألف مصاب بجراح مختلفة، وفق تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

واستطاع منتخب أستراليا من التتويج بلقب كأس العالم للكريكيت بعد فوزها على الهند، في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 241-240.