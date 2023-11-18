15 دقيقة من جهنم.. مشاهد من أعنف الغارات الإسرائيلية على غزة وقصف هستيري

وطن- في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت عن شمال غزة، أظهرت لقطات مصورة أن هذه المناطق شهدت في الساعات الماضية، غارات جوية هستيرية في وتيرة وصفت بأنها الأعنف.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، مناطق من بيت لاهيا وبيت حانون ومحيط المستشفى الإندونيسي، حيث أطلقت قوات الاحتلال عشرات الصواريخ التي أمطرت هذه المناطق بترتيب متزامن.

وبحسب ما وثّق مقطع الفيديو، فلم يكن يمر بضع لحظات بين كل غارة إسرائيلية وأخرى، وسط موجة عاتية من الدمار التي خلّفتها غارات الاحتلال.

15 دقيقة من جهنم

وفي توثيق لأهوال هذه الليلة الأعنف، قال أحد الصحفيين من شمال غزة إنّهم عاشوا في ليل الجمعة / السبت، 15 دقيقة من جهنم، في إشارة إلى وحشية الغارات الإسرائيلية.

وقال الصحفي الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال شن عدة غارات على شكل حزام ناري في محيط مستشفى الإندونيسي، موضحا أنّ هذا الحال يتكرر يوميا لكن اليوم هو الأصعب منذ بداية الحرب.

وأضاف أن الجميع تعرّض للخطر الشديد في هذه الاستهدافات الإسرائيلية، في حين حرص الصحفيون على توثيق الغارات العنيفة على شمال قطاع غزة.

43 يوما من الحرب على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ43، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، في حين بينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع.

قلق أممي بالغ من جرائم إسرائيل

في سياق متصل، أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق العميق إزاء العمليات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب غزة وتأثيرها على المدنيين.

وفيما أشار المتحدث الأممي إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، فقد أكّد مصدر أممي آخر أنه لا يمكن تبني اقتراح إسرائيل بإنشاء منطقة آمنة جنوبي قطاع غزة.