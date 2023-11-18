هل ما يحدث في غزة فتنة؟.. عمر عبد الكافي يرد على علماء السلطة ومشايخ الملوك (فيديو)

وطن – رد الداعية والباحث الإسلامي المصري الدكتور عمر عبد الكافي، على من وصفوا عملية “طوفان الأقصى” وتصدي المقاومة الفلسطينية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي “بأنها فتنة”، على غرار ما زعمه الكثير من المتصهينين العرب ومشايخ السلطة في بعض دول الخليج والدول العربية.

وأكد عمر عبد الكافي في مداخلة مصورة له، أن أهل غزة قوم “يدافعون عن أرضهم وعن وطنهم وحقوقهم المسلوبة”.

وأضاف متسائلاً :”كيف يمكن وصف ما يحدث في غزة فتنة؟!.. قوم يدافعون عن أرضهم ووطنهم المسلوب وحقوقهم المسلوبة وعن هذا السجن الذي وضعت فيه مدينتهم”.

“توصيف أغرب من الخيال لا يقول به عدو”

واستدرك: “قوم هجروا وسلبت ديارهم وأرضهم ومقدساتهم على مدى 75 عاماً وآلة القتل مستمرة فيهم على مدى هذه العقود السبع أو الثماني ألا يحق لهم الدفاع عن أنفسهم؟!”

وتابع الدكتور عمر عبد الكافي:”لقد هبوا ليحاولوا إسماع العالم قضيتهم وأنهم لا زالوا متمسكين بأرضهم ومقدساتهم.. إذا قال هذا الذي احتلت أرضه أنا هنا وهذه أرضي فهل نقول عن هذا فتنة؟!”

وأكد الدكتور عمر عبد الكافي أن الكل يرى كيف يقتل آلاف الأطفال أمام أعين العالم، كما كان يصنع فرعون بببني إسرائيل ليعاد هذا السيناريو مرة أخرى والعالم ينظر “ويعتقد أن هذا المقتول يجب أن يستحق القتل لأنه حسب وصف من يؤيدون القتلة “حيوان بشري” لا قيمة ولا مكانة له.”

وفي إشارة إلى مشايخ السلطة الذين وصفوا ما يجري في غزة بأنه فتنة قال عبد الكافي: “الكارثة الأكبر أن يكون من يصف هذا من بني جلدتنا، ويستخدم الشرع في غير أدلة شرعية.

وهو –حسب قوله- توصيف أغرب من الخيال– لا يقول به عدو، فما بالك أن يكون ممن يتحدثون بالخطاب الإسلامي.

ومنذ 43 يوما، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد حتى الآن، معظمهم من الأطفال والنساء.