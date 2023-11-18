فيديو مؤلم لطفل فلسطيني ودع والده وأكل معه قبل ارتقائه شهيداً بقصف الاحتلال على غزة

وطن- الطفل الفلسطيني حسن أبو علي الذي لا يتجاوز ال6 سنوات من عمره، أكل مع والده قبل أن يرتقي الأخير شهيداً بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في قطاع غزة.

وفي حوارٍ أجرته مراسلة قناة الفجر اللبنانية مع الطفل الفلسطيني حسن الذي ارتقى والده شهيداً بقصف الاحتلال خلال حربه المستمرة على غزة لليوم ال43، ويقول الطفل حسن: ” اسمي حسن أبو علي ابن الشهيد علي، ودعتو”.

أكلت معاه بزر

وسألت المراسلة الصحفية الطفل، قائلة: ” متى آخر مرة شوفت فيها بابا؟!”، ليرد الطفل عليها بإجابة ممزوجة بالحسرة وألم فراق والده: “أكلت معاه بزر”.

حال الطفل حسن كحال الآلاف من الأطفال الذين فقدوا والديهم، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف في قطاع غزة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في ظل الصمت والتأييد الدولي والتخاذل العربي على ما يحدث في غزة.

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مجارز الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1170 مجزرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة في قطاع غزة، في ظل سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ينتهجها تحت مسمع ومرآة العالم الظالم خلال حربه المستمرة على غزة.

وارتقى أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني، من بينهم 5 ألاف طفل و3300 امرأة، وأصيب ما يزيد عن 30 ألف مواطن فلسطيني بجراح مختلفة، فيما الألاف من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بحسب تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.