فيديو بثته “سي إن إن”.. استهداف إسرائيلي مروع لعائلة فلسطينية نازحة تحت الراية البيضاء

وطن- بثت شبكة CNN الأمريكية، مقطع فيديو وصف بالمؤثر، يوثّق لحظة استهداف جيش الاحتلال لعائلة تحمل راية بيضاء تتجه صوب مناطق جنوب غزة التي يزعم الاحتلال أنها آمنة.

ويوثّق مقطع الفيديو، اللحظات الأولى لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لرجل فلسطيني وابنه أثناء محاولتهما النزوح.

وكان أحد المارة يمضي في الشارع، وفوجئ برجل يجلس على الأرض، وكان يرفع راية بيضاء، كونه كان يلوح به للاحتلال حتى لا يستهدفه.

جريمة تكشف كذب جيش الاحتلال عن #الممر_الآمن ..

"ابو احمد" خرج مع ابنه الذي ألحّ عليه بمغادرة المنزل بسبب تهديدات الاحتلال، فحملوا علماً أبيض اللون ليؤكدوا أنهم مدنيين، لكنّ الجنود قنصوا ابنه في رأسه، وكان هذا المشهد#غزة #المستشفي_الميداني_الاردني #حاجز_النفق #الشعب_الامريكي… pic.twitter.com/I4RKx48Dtl — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 17, 2023

وشوهد شاب وهو مُمدّد على الأرض، وظنّ الأب أن ابنه استشهد وأخذ يصرخ : “قولتلك نفضل في الدار يا بني.. والله قولتله خلينا في الدار”.

وبينما كان الأب منهارا من البكاء والصراخ، فوجئ أن ابنه على قيد الحياة، فنهض على الفور وعمل على إنعاشه، ثم جرى حمله بغية إنقاذه.

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ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ43، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، مع التمادي في ارتكاب المجازر المروعة.

مجزرة في مدرسة الفاخورة

وفي الساعات الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، في مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عشرات الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي، في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المدرسة، التي تؤوي آلاف النازحين شمال قطاع غزة.

بالتزامن مع هذه المجزرة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أخرى في منطقة تل الزعتر، ما أسفر عن تسجيل الشهداء والإصابات.