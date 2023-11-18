بعد التطاول على أبو عبيدة.. داعية يؤدب هشام البيلي ويفضح جهله بالدين (شاهد)

وطن- هاجم الداعية الإسلامي وصفي أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة، الأصوات التي ترتدي غطاء الدين وتهاجم المقاومة الفلسطينية وتدعو للجهاد بالسنن وليس بالسلاح.

وكان الداعية المصري المثير للجدل هشام البيلي قد تطاول على المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة زاعماً أنه جاهل بالسنن ودعاه للتمسك بها وترك السلاح.

"لا توجد غـزوة في حياة النبي إلا كان عدد المسلمين أقل"..

🔴 داعية إسلامي يرد على من يطالب "أبو عـبيدة" بالجـ ـهـاد بالسنن وليس بالسلاح pic.twitter.com/CFrsr7SrEe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2023

وردا على ذلك، قال وصفي أبو زيد إن هذه المقولات هي مقولة العاجزين والذين ليس لهم حظ من فهم الإسلام ولا أحكامه ولا شريعته.

وأضاف أن ترديد هذا الكلام يدفع ببطلان كل مسيرة الجهاد على مدار الفترات الماضية بما في ذلك في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة.

وتابع: “هذا الكلام يعني أن النبي عليه الصلاة والسلم كان على خطأ حاشاه.. لا توجد معركة أو غزوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وكان عدد المسلمين أقل وكانت عدتهم أقل”.

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واستكمل وصفي أبو زيد: “ثبت عن أكثر من صحابي أننا لا نقاتلهم بعَدد ولا عُدد وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به”.

وأشار وصفي أبو زيد إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر باستنفاذ كل السبل والأخذ بكل الأسباب وبذل كل الوسع، معقبا: “الله لا يكلفنا إلا ما نطيق.. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.

وأضاف: “إذا بذلنا جهدنا وقدمنا ما عندنا من أسباب ويأسنا من الأسباب، كما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل، يعني أخذوا بكل الأسباب واستيأسوا من وجود أسباب أخرى، جاءهم نصرنا، فهنا يتولى الله سبحانه وتعالى برحمته ورعايته المسلمين”.

وتساءل وصفي أبو زيد قائلا: “لو كان الأمر يدور حول العَدد والعُدد ، هل يُتصور أن تطول معركة مثل طوفان الأقصى لأكثر من 40 يوما”.

هشام البيلي يتطاول على أبو عبيدة

وكان هشام البيلي، قد ظهر في مقطع فيديو أحد دروسه الدينية، وانتقد دخول فصائل المقاومة في حرب مع إسرائيل، وادعى: “أعظم من الجهاد بالسيوف هو الجهاد بالسنن.. رسالة لك يا أبا عبيدة”.

ووضع الداعية المثير للجدل، غطاء رأسه على وجهه متلثماً كأبي عبيدة للسخرية منه، وقال في الفيديو المتداول: “رسالة لك.. جاهد بالسنن أعظم من الجهاد بالسيوف”.

لو كان في شيوخ #الجامية خير لما بقوا ساعة خارج السجون .. لكنهم لا ينطقون إلا بما يريد ولي أمرهم، فواعجبي!

فكّ الله قيد سلمان العودة ورفاقه .. غيبوا في السجون حتّى باتت الساحة لهذه الأشكال! #المستشرف_محمد_سلام #ابوعبيده #طلعوا_شبابنا #كلنا_سعود_القحطاني… pic.twitter.com/hB6dfGfzGN — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 13, 2023

البيلي مغيب عن المجازر في غزة

وتابع هشام البيلي وكأنه مغيب عما يجري في فلسطين وعن شلالات الدماء التي تسيل ومخاطباً أبو عبيدة ثانية بوقاحة منقطعة النظير: “يا أبا عبيدة ربّ أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.”وبطريقة المزايدة على الدين الذي يفهمه ويعرفه ويعيشه المقاومون في فلسطين روحاً وقالباً، أضاف موجها حديثه للمتحدث باسم القسام: “علم أطفالها ونساءها من ربك وما دينك ومن نبيك”.