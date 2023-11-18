السبب الخفي لاستمرار العدوان على غزة.. عزمي بشارة يحلل المشهد من زوايا جديدة

وطن – استنكر المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة، ما وصفه بعجز دول عربية حتى الآن عن تقديم حد الدعم الأدنى لغزة من إدخال المساعدات والوقود للقطاع المحاصر، “من دون إذن المجرم نتنياهو وبالتنسيق معه” بالرغم من قرار اتخذته 57 دولة بمساندة كسر الحصار، في إشارة لقرارات “قمة الرياض” الأخيرة.

والسبت، تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ43، حيث قامت قوات الاحتلال بإخلاء “مجمع الشفاء” الطبي من معظم الجرحى والمرضى والنازحين والأطباء، الذين توجهوا نحو الجنوب سيرا على الأقدام في مشهد مأساوي.

عزمي بشارة يعلق على الكارثة الإنسانية في غزة

وقال عزمي بشارة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع (إكس)، إنه بعد القتل العمد لمرضى مجمع الشفاء وغيره من المشافي في قطاع غزة، نأمل أن لا يخرج علينا سياسيون ويبلغونا أن هذه جريمة حرب، وأنها تخالف القانون الدولي، أو أن يطالبوا بمحاكمة إسرائيل دوليا.

وتابع منتقدا المواقف العربية التي لا تتناسب والكارثة تماما: “هذه تحليلات وتوصيفات لا تصلح لشيء، لا تقدم ولا تؤخر حتى لو قيلت بعصبية وبصوت حاد، بل تستخدم للتهرب من اتخاذ خطوات لوقف الجريمة.”

وأوضح “بشارة” أنه لا يعقل أن دولا عربية ما زالت عاجزة عن فعل ما هو أقل من وقف الجريمة، مثل إدخال المساعدات والوقود “من دون إذن المجرم المعتدي قاتل المرضى والأطفال والتنسيق معه على الرغم من قرار اتخذته 57 دولة بمساندة كسر الحصار.”

“المعركة ليست فقط مع نتنياهو”

وفي تحليل جديد للمشهد تناول الأحداث من زاوية أخرى قال المفكر العربي البارز، إنه في مرحلة تحول فيها حتى القادة الى معلقين، ثمة ازدحام بالتحليلات من كل صوب.

وتابع عزمي بشارة في تغريدة أخرى له رصدتها (وطن) موضحا: “هكذا يقال بسهولة أن سبب استمرار الحرب هي خشية نتيناهو من وقفها لأنه سوف يحاسب بعد ذلك. لقد انتهى عمر نتنياهو السياسي منذ يوم 7 أكتوبر، ولكن هذا ليس سبب استمرار الحرب يوجد إجماع إسرائيلي على العدوان ومن يدير الحرب هم الجنرالات.”

ولفت إلى أن هؤلاء الجنرالات “هم أكثر تطرفا من نتنياهو في مسألة الاستمرار حتى تحقيق الهدف وأكثر تطرفا منه في موضوع ما يسمى الهدن الإنسانية، لأنها تقطع اندفاعة الجيش كما يدعون.”

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“استغلال الضوء الأخضر الأمريكي”

وشدد عزمي بشارة على أن المعركة ليست فقط مع نتنياهو وأن استمرار الحرب وجرائمها مسألة انتقام واستعادة توازن وردع واستغلال الضوء الأخضر الأمريكي لتغيير الأوضاع تماما وتحقيق أهداف استراتيجية فعلا.

واختتم موضحا أن هذه الأهداف لا تقتصر على غزة، وهذا ما يجب على “المقاومة الباسلة أولا وحملات التضامن مع غزة ثانيا، أن تواجهه وليس حسابات سياسي صغير مثل نتنياهو.”

وقصفت طائرات الاحتلال فجر السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 28 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أيضا “مخيم جباليا” شمالي القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة آخرين.

كما تم استهدف المسجد الكبير في “مخيم المغازي” وسط القطاع المحاصر ما يرفع عدد المساجد التي استهدفتها إسرائيل إلى 242 مسجدا في القطاع.