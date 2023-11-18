” أنا عايش؟ أمي وأبويا عايشين؟”.. فيديو مؤثر لطفل فلسطيني مُصاب يسأل عن عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم في غزة

وطن- ” أنا عايش؟ ليردوا عليه الأطباء: أنت بخير ياكرم، إخواتي عايشين، ليردوا عليه: آه عايشين إخواتك، أمي وأبويا..”، بهذا الحوار المتداول بمقطع فيديو مؤثر بين الأطباء والطفل الفلسطيني كرم المصاب الذي يسأل عن عائلته، بعد استهداف منزلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال44.

وفي حديث أحد النشطاء الفلسطينيين المشفى جنوب قطاع غزة، في مقطع فيديو نشرته منصة الجزيرة فلسطين، عبر منصة (X)، ” حسبي الله ونعم الوكيل، شتتوا أطفال إذا هما على قيد الحياة ولا لا، هذا الطفل صحي بعد ما أغمى عليه، وهو بيسأل أنا عايش أنا عايش”.

أنا عايش؟ إخواتي عايشين؟ أمي وأبويا عايشين؟

وواصل الناشط الفلسطيني، “وبعد شوي سأل عن إخواتو وخواتو، وبعدها سأل عن أمي وأبوه إذا هما عايشين ولا لا”.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، في ارتكاب المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، كان آخرها قصف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر شمال قطاع غزة، وارتقاء أكثر من 200 شهيد فلسطيني كانوا نازحين بداخلها.

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وارتقى أكثر من 5 ألاف طفل فلسطيني و3300 امرأة حتى كتابة هذا الخبر، في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت 12 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة تفوق 80%، فيما أصيب ما يزيد عن 30 ألف بجراح مختلفة، وفق ما ذكره تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى الآن.