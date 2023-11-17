4 منهم من المغرب.. القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام (صور)

وطن- نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الجمعة، القائمة النهائية ل10 لاعبين على مستوى القارة الأفريقية 6 منهم من دول عربية، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022-2023.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، قد نشر مطلع شهر أكتوبر الماضي، قائمة ب30 لاعب مرشح للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، قبل أن يتم تقليص العدد إلى 10 لاعبين مرشحين على تلك الجائزة كقائمة نهائية.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022-2023

وأعلن اتحاد الكاف أسماء اللاعبين ال10 المرشحين لجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي لعام 2022-2023، عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، وهم على النحو الآتي:

ياسين بونو (المغرب).

رياض محرز (الجزائر).

أشرف حكيمي (المغرب).

سفيان أمرابط (المغرب).

يوسف النصيري (المغرب).

محمد صلاح (مصر).

فيكتور أوسيمين (نيجيريا).

ساديو ماني (السنغال).

فرانك أنغويسا (الكاميرون).

فينسنت أبو بكر (الكاميرون).

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موعد إعلان جائزة أفضل لاعب أفريقي 2022-2023

ووفق التوقعات بأن جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي (الكرة الذهبية) لهذا العام، ستقتصر في المنافسة عليها بين الجزائري رياض محرز الذي حقق الثلاثية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والحارس ياسين بونو المتوج بالدوري الأوروبي مع فياريال الإسباني ورابع منتخب في مونديال كأس العالم 2022 قطر، والنيجيري فيكتور أوسيمين المتوج بالدوري وهداف الدوري الإيطالي مع نابولي.

ومن المقرر أن يعلن هوية اللاعب الأفريقي المتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي لعام 2022-2023، في ال11 من شهر ديسمبر القادم، في حفل سيقام في مدينة مراكش المغربية.