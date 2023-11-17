ناشطة متصهينة تغادر مصر بعد اتهامها بالتخابر مع الموساد

وطن- تصدرت الناشطة المصرية “داليا زيادة” محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، بعد رسالتها الوداعية التي أظهرت بها دعمها لإسرائيل ومدى التسامح مع الكيان الصهيوني حسب زعمها، في ظل الأوضاع الراهنة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 42 يوماً.

وبعد الأزمة الأخيرة التي أثارتها بسبب ظهورها في لقاء مع أحد الباحثين في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، غادرت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، مصر وتركت رسالة وداعية على حسابها في “فيسبوك”

وزعمت الناشطة التي اتهمت بالتجسس للموساد الإسرائيلي أن مصر ستبقى غالية مهما حصل ومهما رأت منها.

وأضافت داليا زيادة أن “حماس والإخوان المسلمين والسلفيين وكل أطياف الإسلاميين سيظلون بالنسبة لها-حسب وصفها- متطرفين وتنظيمات إرهابية، وستحاربهم وتحارب أفكارهم هم ومن يقف وراءهم”.

ودون أن يرف لها جفن أو تشعر بأدنى شعور بالخجل أعلنت داليا زيادة عن دعمها لاسرائيل رغم كل الجرائم التي ترتكبها بحق أهل فلسطين وستبقى –كما قالت جاراً وصديقاً وشريكاً مهماً جداً لبلدي مصر.

وواصلت زيادة في كلامها الاستفزازي قائلة إن دولة الاحـــتلال ستظل في نظرها جار وصديق وشريك مهم جدًا لمصر”.

وتابعت :”نعم كان بيننا حرب في يوم من الأيام، لكن أيضًا بينا سلام عمره أكثر من 40 سنة وده الأهم”.

وهاجمت داليا زيادة المحاميين الذين قرروا –حسب زعمها- أن يشتهروا على حسابها ورفعوا قضايا ضدها واتهموها “ظلماً بخيانة” وطنها.

وتوعدت الناشطة المحامين بأن “حسابهم عند الله كبير” متناسية أنها أيدت القتلة وانحازت للظالمين على حساب المظلومين.

دعوى قضائية ضد داليا زيادة

وكان المحامي “عمرو عبد السلام” تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد داليا زيادة في مطلع الشهر الجاري، لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحد مما يعملون لمصلحة تلك الدولة وقيامها ببث ونشر بيانات أخبار كاذبة من شأنها مشاركة دولة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وذكر عمرو عبد السلام في بلاغه المقدم للنائب العام، أن داليا زيادة قامت بالتواصل مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي، التابع للموساد الإسرائيلي من خلال برنامج بودكاست الذي يذاع في إسرائيل، دون علم الأجهزة المخابراتية والأمنية بتلك التواصل.

وأضاف عمرو عبد السلام أنها “نشرت بيانات وأخبار كاذبة لمشاركة دولة إسرائيل بتنفيذ مخططها لتهجير أهل غزة إلى سيناء، مما يؤدي ذلك للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) نشر الثلاثاء عبر حسابه الرسمّي على موقع “يوتيوب”، مقطع مصور لها تحدثت فيه حول الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، وأثر الحرب الإقليمية.

"اسرائيل لا تحارب فقط حماس, هي تحارب كل المتطرفين في المنطقة": مقابلة رائعة مع باحثة مصرية | شاهد >> https://t.co/sxf9HcHwFi pic.twitter.com/OexF41dv7T — INSS (@INSSIsrael) October 31, 2023

وخلال المقابلة، تبجحت داليا زيادة بلا حياء أن ما تفعله إسرائيل هو “دفاع عن نفسها”، ووصفت ما حدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بـ”المذبحة البشعة”.