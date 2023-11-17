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    لحظة وفاة أسير إسرائيلي بنوبة هلع جراء القصف الوحشي لغزة (فيديو)

    كتائب القسام تعلن عن وفاة أسير إسرائيلي بنوبة هلع جراء القصف الإسرائيلي لموقع قرب مكان احتجازه في قطاع غزة المحاصر
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    وفاة أسير إسرائيلي
    وفاة الأسير الإسرائيلي "آريه زالمن زدمانوفتش" جراء نوبة هلع

    وطن – أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وفاة أسير إسرائيلي بنوبة هلع جراء قصف مكان احتجازه ضمن قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض بشكل يومي لقصف عشوائي عنيف يستهدف أماكن عديدة دون تمييز بين مدني وعسكري.

    وأكدت القسام نقل أسرى لديها لمركز رعاية للعلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم، في ظل حصار إسرائيلي خانق للقطاع مع محاولته التوغل برياً في عمق غزة دون تحقيق أي تقدم جديد يذكر.

    وذكرت المقاومة أن البيان يكذب ادعاءات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، وأنا ما حصل هو نقل بعض من استدعى وضعه نقلهم لمراكز رعاية خاصة.

    وأوضحت أنه في الأيام الماضية “تلقى الأسير “آريه زالمن زدمانوفتش” بطاقة رقم (0010185791) الرعاية المكثفة، وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه، وتوفي بسبب نوبات الهلع جرّاء القصف المتكرر حول مكان احتجازه.

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    إشادة بأخلاق القسام

    وتفاعل رواد منصات التواصل مشيدين بأخلاق كتائب القسام في عدم التنكيل بالأسرى ورعايتهم صحياً، رغم كل ما يفعله الاحتلال من غدر وبطش بالفلسطينيين.

    وكتبت رؤيا تعليقاً عبر منصة إكس: “شوف كيف الاحترام عندهم للموتى حتى اذا كانوا كفار محتلين ، و الاحتلال مايصدق تجيه فرصة لحتى ينكل بالأحياء و الاموات الفلسطينيين”.

    وعلق أحمد محمد بدوي: “إنها تعاليم الإسلام فى التعامل مع الأسرى ولكن هل يطبق اليهود أدنى درجات الإنسانية”.

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