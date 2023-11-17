41 يوماً على الحرب الوحشية الإسرائيلية.. شعوب العالم تنتفض لأجل غزة (فيديو)

وطن – مع الحرب الوحشية الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 41 يوماً في غزة، خرجت شعوب عدة دول حول العالم في مظاهرات ومسيرات احتجاجية مطالبة بوقف القصف والحملة العسكرية ضد القطاع الفلسطيني ونددت بجرائم الاحتلال المستمرة بحق النساء والأطفال والمرافق الصحية.
وفي عمان انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة شعبية بدعوة من الحركة الإسلامية وبمشاركة الملتقى الوطني لدعم المقاومة في منطقة جبل الزهور في العاصمة عمّان.
ورفع المشاركون لافتات تؤكد دعم الأردنيين لحقوق أشقائهم في فلسطين ونصرة لغزة ورفضاً للحرب الصهيونية على القطاع المحاصر ودعوات لرفع مستوى الحراك الرسمي لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية.
شعوب العالم تنتفض لأجل غزة
وطالب المحتجون في عمان الحكومة الأردنية والحكومات العربية بإلغاء معاهدات السلام واتفاقيات التطبيع مع الكيان المحتل، وطرد سفراء إسرائيل من العواصم العربية وإغلاق سفاراتهم فيها.
وردد المتظاهرون هتافات: “قالوا حماس إرهابية .. كل العالم حمساوية”، وهتافات أخرى داعمة للمقاومة ومندّدة بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة حسب فيديوهات رصدتها وطن.
#التطبيع_خيانة .. عمانيون يتظاهرون في #نزوى دعماً لفلسطين و #غزة 🇵🇸🇴🇲 #ابو_عبيدة #يحيى_السنوار #بن_لادن #الشماغ_الاحمر #وسط_البلد #كريستيانو_رونالدو #مستشفيات_غزه_تنزف #وائل_غنيم #الدحيح #السيسي_الصهيوني #مدرسه_غزه #جيش_مصر_يقوده_جاسوس #غزه_تنزف #غزه_مقبره_الدبابات pic.twitter.com/5UqzDamaMz
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 17, 2023
وأظهرت مشاهد أخرى بثتها وطن تظاهر عمانيين دعماً لفلسطين وغزة في نزوى أكدوا فيها أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خيانة.
المصلون يؤدون صلاة #الجمعة في الشوارع المحيطة بـ #المسجد_الأقصى بعد منع قوات الاحتلال دخولهم المسجد المبارك للصلاة فيه، وذلك للجمعة السادسة على التوالي.#ابو_عبيده #يحيى_السنوار #بن_لادن #الشماغ_الاحمر #وسط_البلد #كريستيانو_رونالدو #مستشفيات_غزه_تنزف #وائل_غنيم #الدحيح… pic.twitter.com/uR1XoPUcne
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 17, 2023
وفي فلسطين أدى المصلون صلاة الجمعة في الشوارع المحيطة بـ المسجد الأقصى بعد منع قوات الاحتلال دخولهم المسجد المبارك للصلاة فيه، وذلك للجمعة السادسة على التوالي.
📸من أجل هذا تحركت مقاومة #غزة التي تترك وحيدة الآن .. شاهد وحشية جيش الاحتلال في الاعتداء على المصلين خلال محاولتهم دخول #المسجد_الأقصى لأداء صلاة #الجمعة#ابو_عبيده #يحيى_السنوار #بن_لادن #الشماغ_الاحمر #وسط_البلد #كريستيانو_رونالدو #مستشفيات_غزه_تنزف #وائل_غنيم #الدحيح… pic.twitter.com/fcvBQSJ6zu
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 17, 2023
ووثقت لقطات أخرى كيف تعاملت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية مع تلك التظاهرات واعتدت على مصلين خلال محاولتهم دخول المسجد الأقصى.
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تصاعد الاحتجاجات لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
وخرجت تظاهرات أخرى أمام السفارة الأمريكية في الفلبين وفي المغرب ولندن والسويد شارك فيها مختلف أطياف المجتمع من طلاب وعمال وأكاديمين أكدوا فيها أن الحرب الوحشية على قطاع غزة سيدفع العالم ثمنها غالياً بسبب صمته وتخاذله عن وقفها.
لندن لا تهدأ.. تظاهرات متواصلة أمام مجلس العموم البريطاني تنديدًا بالحرب الإسرائيلية على غزة pic.twitter.com/OqecRmwOXi
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 15, 2023
وضمن سلسلة مقاطع انتشرت في منصات التواصل لـ شعوب تنتفض لأجل غزة طالب محتجون قرب مبنى الكابيتول المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي في واشنطن بوقف العدوان على القطاع الفلسطيني لترد شرطة مكافحة الشغب الأمريكية باستخدام رذاذ الفلفل، من أجل تفريق التجمعات.
تظاهرات بـ #السويد تندد بالعدوان #الإسرائيلي على #غزة pic.twitter.com/kNQYrevahK
— Anadolu العربية (@aa_arabic) November 12, 2023
وتصاعد حجم التظاهرات الداعية لوقف الحرب الوحيشة على غزة منذ أن صعدت إسرائيل من قصفها للمناطق الفلسطينية واستهدافها للمستشفيات مثل المعمداني والشفاء وغيرها من البنى التحتية المهمة في القطاع الفلسطيني المحاصر.