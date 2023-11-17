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    41 يوماً على الحرب الوحشية الإسرائيلية.. شعوب العالم تنتفض لأجل غزة (فيديو)

    تشهد دول عدة حول العالم مظاهرات ومسيرات احتجاجية دعماً لشعب غزة المحاصر الذي يواجه منذ 41 يوماً حرباً وحشية من الاحتلال الإسرائيلي
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    41 يوماً على الحرب الوحشية الإسرائيلية.. شعوب العالم تنتفض لأجل غزة
    تظاهرات في عمان نصرة لغزة

    وطن – مع الحرب الوحشية الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 41 يوماً في غزة، خرجت شعوب عدة دول حول العالم في مظاهرات ومسيرات احتجاجية مطالبة بوقف القصف والحملة العسكرية ضد القطاع الفلسطيني ونددت بجرائم الاحتلال المستمرة بحق النساء والأطفال والمرافق الصحية.

    وفي عمان انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة شعبية بدعوة من الحركة الإسلامية وبمشاركة الملتقى الوطني لدعم المقاومة في منطقة جبل الزهور في العاصمة عمّان.

    ورفع المشاركون لافتات تؤكد دعم الأردنيين لحقوق أشقائهم في فلسطين ونصرة لغزة ورفضاً للحرب الصهيونية على القطاع المحاصر ودعوات لرفع مستوى الحراك الرسمي لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية.

    شعوب العالم تنتفض لأجل غزة

    وطالب المحتجون في عمان الحكومة الأردنية والحكومات العربية بإلغاء معاهدات السلام واتفاقيات التطبيع مع الكيان المحتل، وطرد سفراء إسرائيل من العواصم العربية وإغلاق سفاراتهم فيها.

    وردد المتظاهرون هتافات: “قالوا حماس إرهابية .. كل العالم حمساوية”، وهتافات أخرى داعمة للمقاومة ومندّدة بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة حسب فيديوهات رصدتها وطن.

    وأظهرت مشاهد أخرى بثتها وطن تظاهر عمانيين دعماً لفلسطين وغزة في نزوى أكدوا فيها أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خيانة.

    وفي فلسطين أدى المصلون صلاة الجمعة في الشوارع المحيطة بـ المسجد الأقصى بعد منع قوات الاحتلال دخولهم المسجد المبارك للصلاة فيه، وذلك للجمعة السادسة على التوالي.

    ووثقت لقطات أخرى كيف تعاملت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية مع تلك التظاهرات واعتدت على مصلين خلال محاولتهم دخول المسجد الأقصى.

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    تصاعد الاحتجاجات لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

    وخرجت تظاهرات أخرى أمام السفارة الأمريكية في الفلبين وفي المغرب ولندن والسويد شارك فيها مختلف أطياف المجتمع من طلاب وعمال وأكاديمين أكدوا فيها أن الحرب الوحشية على قطاع غزة سيدفع العالم ثمنها غالياً بسبب صمته وتخاذله عن وقفها.

    وضمن سلسلة مقاطع انتشرت في منصات التواصل لـ شعوب تنتفض لأجل غزة طالب محتجون قرب مبنى الكابيتول المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي في واشنطن بوقف العدوان على القطاع الفلسطيني لترد شرطة مكافحة الشغب الأمريكية باستخدام رذاذ الفلفل، من أجل تفريق التجمعات.

    وتصاعد حجم التظاهرات الداعية لوقف الحرب الوحيشة على غزة منذ أن صعدت إسرائيل من قصفها للمناطق الفلسطينية واستهدافها للمستشفيات مثل المعمداني والشفاء وغيرها من البنى التحتية المهمة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

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