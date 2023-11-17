أثناء الأذان.. شاهد ما فعله جندي إسرائيلي في المسجد وطلب من زميله تصويره

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي إسرائيلي وهو يقوم بإلقاء قنبلة صوتية داخل مسجد في “قرية بدرس”، التي تبعد 31 كيلومترًا عن مدينة رام الله شمال الضفة الغربية، أثناء رفع الآذان لصلاة الفجر.

وظهر الجندي وهو يحمل قنبلة ويطلب من جندي آخر تصويره، قبل أن يتجه مسرعاً إلى بوابة المسجد ليرميها في الداخل، وبعد ثوان يسمع صوتها قبل أن يعود الجندي المتطرف إلى مكانه متفاخراً بما فعل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت، الجمعة، غاراتها الوحشية على شمال قطاع غزة وبلدة بيت حانون في شمال القطاع، مما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

وسبق أن انتشرت صور وفيديوهات لانتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال لكنائس ومساجد في القدس المحتلة وبيت لحم والخليل، في ظل الاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وكشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، السبت الماضي، أن القصف الإسرائيلي دمر 26 مسجدا في القطاع بشكلي كلي.

اقرأ أيضا:

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن “القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أتى أيضا على عشرات المساجد بشكل جزئي وأصاب بعضها بأضرار بليغة”.

وتداول نشطاء منذ أيام مقطع فيديو لجنود الاحتلال وهم يقومون بتدنيس مسجد في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، والرقص داخله، وترديد شعائر تلمودية تحرض على قتل أهالي غزة، بما يؤكد أن حرب إسرائيل تحولت إلى “حرب دينية” وسط صمت مريب لأكثر من مليار مسلم في العالم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، أدى إلى استشهاد 11675 شخصا وإصابة نحو 32 ألف آخرين.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول العدوان الذي نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية أنها تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى تحديثات البيانات نتيجة انقطاع خدمات الاتصالات في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة.