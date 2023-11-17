رئيس بلدية إربد يحرج السفيرة الأمريكية ويرفض مقابلتها بسبب الحرب على غزة وتصريحات نارية (شاهد)

وطن- رفض رئيس بلدية إربد الواقعة شمالي الأردن نبيل الكوفحي، استقبال السفيرة الأمريكية يائل لامبرت؛ وذلك تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن البلدية، نشرته عبر حسابها على موقع فيسبوك: “رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي يرفض استقبال السفيرة الأمريكية في الأردن ويبلغها رسالته بأننا نعتبر الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم الاحتلال التي تمارس ضد شعبنا الصامد في فلسطين”.



تفاصيل خطوة رئيس بلدية إربد

وفي التفاصيل، قال نبيل الكوفحي إن اتصالا ورد من سكارتيرية السفارة الأمريكية، للتنسيق من أجل استقبال السفيرة الأمريكية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريحات له، أنّ هذا الموقف يأتي انسجاما مع رفض بلاده للانحياز الأعمى من قِبل الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل، ومشاركة واشنطن في الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة.

وأشار نبيل الكوفحي إلى أنّه ليس على استعداد لمجاملة أي مسؤول سواء غربي أو شرقي على حساب الفلسطينيين، مؤكدا أنهم جرى إبلاغ السفارة الأمريكية بأن هذا الموقف المعلن يمثل كل الأردنيين بما في ذلك أهالي إربد.

ويبدي الأردن موقفا غاضبا من الحرب الإسرائيلية على غزة، وكان سبّاقا من بين الدول العربية في سحب سفيره من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.

الأردن لن يوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع الاحتلال

وضمن المواقف الأردنية، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده لن توقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع الاحتلال.

في سياق متصل، تعقد اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، منذ أيام، جلساتها لبحث مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل عقب دعوتها من رئيس المجلس أحمد الصفدي، إلى البدء بهذه الخطوة.

واتهم الأردن، صراحة جيش الاحتلال بشن حرب همجية ضد قطاع غزة، بما مثّل تجاوزا للخطوط الحمراء، كما أعلن أن مخطط تهجير الفلسطينيين إلى المملكة يُعد بمثابة إعلان حرب.