خديجة بن قنة تفضح حقيقة جيش الاحتلال بـ”فيديو من سطح أحد مباني غزة”

وطن- سخرت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة، من جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانتصارات التي يعلن تحقيقها في غزة، والتي تأتي على جثث الرضّع والأطفال الخدج.

ونشرت خديجة بن قنة، عبر حسابها على منصة “إكس”، مقطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي،وهم يعتلون أحد الأسطح، وينصبون العلم الإسرائيلي، وكأنهم انتصروا في حرب أو معركة.

وقالت الإعلامية الجزائرية: “للمرة الأولى في تاريخ الحروب منذ العصر الحجري، يعلن طرفٌ انتصاره على طرف آخر من سقف مستشفى وعلى بساطٍ من جثث الرضّع والخُدّج والأطفال.. الاحتفال بالانتصار على الرضّع برفع العلم فوق جثثهم هزيمةٌ تليق بهم”.

لأول مرة في تاريخ الحروب منذ العصر الحجري، يعلن طرفٌ انتصاره على طرف آخر من سقف مستشفى وعلى بساطٍ من جثث الرضّع والخُدّج والأطفال..

الاحتفال بالانتصار على الرضّع برفع العلم فوق جثثهم هزيمةٌ تليق بهم.. #غزة #أبوعبيدة #Gaza_Genocide #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/0qtyAAxf85 — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) November 16, 2023

المبنى يتبع الأمم المتحدة

وفيما قالت خديجة بن قنة، إن جيش الاحتلال نصب علم إسرائيل أعلى مستشفى، لكن من المُرجح أن المبنى المقصود يتبع الأمم المتحدة وفقا لما أظهره رمز “un” الذي يشير إلى المنظمة الأممية، غير أن ذلك لا يغير من الحقيقة الإجرامية لجيش الاحتلال في شيء.

إسرائيل لديها جيش “الأسوأ أخلاقيا”

وجيش الاحتلال الإسرائيلي يُصنّف بأنه الجيش الأسوأ أخلاقيا على مستوى العالم، وقد أظهرت الحرب على غزة هذه الحقيقة المؤكدة، بعدما حدّد جيش الاحتلال في بنك أهدافه الأطفال والنساء والمباني الخدمية وتحديدا المستشفيات.

وساق جيش الاحتلال، العديد من المزاعم والإدعاءات بخصوص مستشفيات غزة مدعيا أنّ المقاومة توظفها لأغراض عسكرية، وهو ما لم يستطع جيش الاحتلال إثباته رغم حصاره للمستشفيات بما في ذلك مجمع الشفاء الطبي.

كما أنّ الأدلة المزعومة التي ساقها جيش الاحتلال في محاولة لإثبات هذه الإدعاءات أثارت سخرية واسعة ودحضتها المقاومة الفلسطينية، وتحديدا حركة حماس، التي وصفت إدعاءات الاحتلال بأنها مسرحية هزلية.

مجمع الشفاء محور الحدث في الحرب على غزة

وفيما يمثل اقتحام مجمع الشفاء محور الأحداث في الفترة الراهنة، فإن حالة من الغموض تخيم على الوضع الحالي في المجمع وذلك بعد إعادة اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدميرِ منشآته وتجريف باحاته، وعزله تماما عن العالم بفعل انقطاع الكهرباء والإنترنت، تزامنا مع انقطاع الاتصالات في قطاع غزة.

وكان المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت، قد أعلن فقدان الاتصال منذ الليلة الماضية مع الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء، دون معرفة ما يحدث لهم.

ويوجد في مجمع الشفاء، 7 آلاف شخص بين جريح ومريض ونازح وكادر طبي في المستشفى، فيما عمد جيش الاحتلال إلى تفتيش المجمع بعد تجريف باحته، وتفجير عدد من أقسام المجمع وصيدليته وسوره الشمالي.