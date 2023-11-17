جيش الاحتلال يخطط لشن اعتداءات في اليمن ردا على هجمات حوثية

وطن- كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار، عن أن لديهم خططا لشن هجمات في اليمن.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن تومر بار، قوله: “سلاح الجو باعتباره ذراعا استراتيجية لتل أبيب، جاهز ويتصرف في كافة أنحاء الشرق الأوسط وفي كل ساحة مطلوبة وفي كل مكان”.

מפקד חיל האוויר: פוגעים בחמאס גם מתחת לקרקע – נשפיע על החזרת החטופים; יש תוכניות תקיפה – גם בתימן@ItayBlumental @ela1949 pic.twitter.com/ktLAiYDQpF — כאן חדשות (@kann_news) November 16, 2023

إطلاق صواريخ بالستية على إيلات

يُشار إلى أنّ تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي تأتي بعد أيام شن جماعة الحوثي هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل تزامنا مع عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، باستخدام صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

وأطلق الحوثيون، دفعات من الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة منها أهداف حساسة في منطقة إيلات.

وسبق أن قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إنهم أطلقوا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات) وذلك بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نُفِّذت بالطائرات المسيرة على ذات الأهداف.

إسقاط طائرة مسيرة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن السفينة الحربية الأمريكية “يو إس إس توماس هودنر” في البحر الأحمر، أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اليمنية.

وقال بيان للبنتاغون، إن المسيرة استهدفت المدمرة “يو إس إس توماس هودنر” حيث دافعت الأخيرة بنجاح عن نفسها، ضد الطائرة المسيرة أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر.