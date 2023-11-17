fbpx
    الهدهد

    جيش الاحتلال يخطط لشن اعتداءات في اليمن ردا على هجمات حوثية

    جماعة أنصار الله شنت هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل تزامنا مع عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار
    قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار

    وطن- كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار، عن أن لديهم خططا لشن هجمات في اليمن.

    ونقلت وسائل إعلام عبرية عن تومر بار، قوله: “سلاح الجو باعتباره ذراعا استراتيجية لتل أبيب، جاهز ويتصرف في كافة أنحاء الشرق الأوسط وفي كل ساحة مطلوبة وفي كل مكان”.

    إطلاق صواريخ بالستية على إيلات

    يُشار إلى أنّ تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي تأتي بعد أيام شن جماعة الحوثي هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل تزامنا مع عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، باستخدام صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

    وأطلق الحوثيون، دفعات من الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة منها أهداف حساسة في منطقة إيلات.

    وسبق أن قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إنهم أطلقوا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات) وذلك بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نُفِّذت بالطائرات المسيرة على ذات الأهداف.

    إسقاط طائرة مسيرة

    في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن السفينة الحربية الأمريكية “يو إس إس توماس هودنر” في البحر الأحمر، أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اليمنية.

    وقال بيان للبنتاغون، إن المسيرة استهدفت المدمرة “يو إس إس توماس هودنر” حيث دافعت الأخيرة بنجاح عن نفسها، ضد الطائرة المسيرة أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر.

    • اقرأ أيضا: 
    المتحدث العسكري الإسرائيلي يمتدح السعودية والإمارات على الهواء (فيديو)
    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.