جنود الاحتلال يتساقطون كالعصافير واحدا تلو الآخر برصاص قناصة القسام

وطن- نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مقطع فيديو يوثق مشاهد قوية لاستهداف مقاتليها القوات المتوغلة، في بيت حانون شمال القطاع، ومنها مشهد استهداف قوة متحصنة بمنزل بقذيفة الياسين المضادة للتحصينات.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع نافذة في مبنى قيد الإنشاء وظهر خلفها عدد من جنود الاحتلال، قبل أن تباغتهم القذيفة فتحول المكان إلى كتلة من النيران وأتبعها صوت طلقات نارية كثيفة.

ما لم يسمح بالنشر ! آخر إصدارات القسام في #بيت_حانون شاهد مصارع المحتلين pic.twitter.com/0i850TFIJZ — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) November 17, 2023

والخميس، أعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وتدمير 21 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل بقطاع غزة، خلال 24 ساعة.

قناصة القسام تدفن جنود الاحتلال في غزة

وأظهر مشهد تال بالمقطع استهداف قوت متحصنة بالمدرسة الغربية بقذيفة الياسين المضادة للتحصينات، حيث بدت قذيفة يمدها أحد مقاومي حماس من ثغرة في جدار ويقوم بإطلاقها باتجاه مكان يتحصن فيه جنود الإحتلال ليتحول المكان أيضاً إلى كتلة من النار والدخان.

وأظهرت المشاهد سقوط الجنود بشكل مباشر على الأرض نتيجة الاستهداف من عناصر المقاومة.

وبدا في مشهد آخر جنود للاحتلال وهم يقومون بمحاولة سحب زميلهم المصاب على الأرض، ومع غزارة النيران التي رماها المقاومون هرب الجنود وتركوا جثته على الأرض.

وكانت كتائب عز الدين القسام أعلنت أنها تمكنت من إعطاب 33 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الأخيرة.