“جاهد بالصمت”.. توفيق الصائغ يؤدب الصهيوني هشام البيلي المتطاول على أبو عبيدة (فيديو)

وطن – رد الداعية والمقريء الإريتري الأصل ورجل الدين البارز، توفيق الصائغ على إساءات هشام البيلي بحق متحدث كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بذات الأسلوب الذي اتبعه في التطاول والهجوم على المقاومة الإسلامية.

الصائغ الذي كان يتولى إمامة مسجد اللامي في مدينة جدة ورحلته السعودية ظهر في مقطع مصور وهو يرد وافياً على المدخلي البيلي الذي هاجم أبو عبيدة.

وبأسلوب تغطية الوجه والدعوة للجهاد بالسنن رد توفيق الصائغ على الداعية المصري المسيء للمقاومة مخاطباً إياه في فيديو يؤدب هشام البيلي: “جاهد بالسكوت جاهد بالسكوت يا لكع ابن لكع جاهد بالصمت”.

وكان هشام البيلي بفيديو كان فيه ضمن درس ديني ينتقد دخول فصائل المقاومة في حرب مع إسرائيل مردداً “أعظم من الجهاد بالسيوف هو الجهاد بالسنن.. رسالة لك يا أبا عبيدة”.

وسخر البيلي من أبو عبيدة متحدث القسام حين وضع غطاء رأسه على وجهه متلثماً وقال في الفيديو المتداول:”رسالة لك جاهد بالسنن” وهو حسب قوله “أعظم من الجهاد بالسيوف”.

توفيق الصائغ يؤدب البيلي

وأشار توفيق الصائغ إلى جهل يحيط ببعض علماء السلطان في فيديو يؤدب فيه هشام البيلي قائلاً: “بعض البديهيات قد تغيب على من كبرت لحيته واستدارت عمامته فسلو الله تعالى الهداية، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء”.

وكانت السلطات السعودية قد قامت بترحيل الصائغ عام 2014 دون إعلان الأسباب إلا أن بعض النشطاء فسروا ذلك بسبب علاقته ببعض رجال الدين أصحاب المطالب الإصلاحية للعلاقة مع قطر مثل الشيخ سلمان العودة حيث عرضت صورة له وهو يزوره في المستشفى.

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وهاجم كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” إكس”-تويتر سابقا- كلام البيلي الذي تناقلته مواقع وحسابات إسرائيلية وهللت له.

يذكر أن شخصية “أبو عبيدة” نالت إعجاب الملايين حول العالم، لدرجة أن الكثيرين منهم ظهروا يقلدون ظهوره وهو ملثم، وآخرهم متظاهرون أتراك في مسيرات تركية تضامنية خرجت لدعم فلسطين.