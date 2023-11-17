بعد يوم من منع “اعتصام كبير”.. حشود أردنية تهتف للمقاومة الفلسطينية (شاهد)

وطن- تجدّدت في الأردن، التظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمتضامنين مع الفلسطينيين، وذلك في تكرار لما جرت عليه العادة من خروج مثل هذه التظاهرات كل يوم جمعة.

وخرجت في العاصمة عمّان، حشود شعبية تنديدا بالحرب على غزة، وسط هتافات مدوية لنصرة المقاومة الفلسطينية.

ومن بين الهتافات التي ردّدها المتظاهرون في الأردن “قالوا حماس إرهابية .. كل العالم حمساوية”، وهتافات أخرى داعمة للمقاومة ومندّدة بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

🎥- “قالوا #حماس إرهابية .. كل العالم حمساوية”

هتافات مسيرة في العاصمة الأردنية عمان، دعماً لغزة والمقاومة pic.twitter.com/1TtkRqnqxG — عربي بوست (@arabic_post) November 17, 2023

منع الاعتصام في الأردن

خروج تظاهرات الجمعة، جاء بعد يوم من منع قوات الأمن الأردنية اعتصاما مفتوحا، كان مقررا الخميس وسط العاصمة عمان للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

دعوة لاعتصام في عمّان

وكان أكثر من 300 شخصية أردنية، بينهم وزراء سابقون وقادة متقاعدون في الجيش العربي، ونقباء وأدباء وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني، قد دعوا لتنظيم هذا الاعتصام.

وأطلقت الدعوة للاعتصام، بُعيد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الميداني الأردني في القطاع، مما تسبب في جرح 7 أردنيين من الفرق الطبية.

وقال الداعون للاعتصام في بيانهم: “نحن الموقعين وقد فاض بنا الألم مما يجري لإخواننا في غزة من قتل وإبادة وتهجير وظلم لم يشهده التاريخ، ولأننا نعتبر المعركة على أرض غزة معركتنا هنا في الأردن، نعلن أننا قررنا بدء الاعتصام المفتوح في عاصمتنا عمان”.

وأضاف البيان: “الاعتصام سيكون مفتوحا لنرسل رسائل محلية وإقليمية ودولية، ولنستنهض همم الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة في العالم لتضغط على حكوماتها لإيقاف هذه المجازر الهمجية، مصممين على عدم مغادرة واجبنا حتى يتوقف هذا العدوان بجميع أشكاله، وحتى يتم وضع حد لعربدة هذه الطغمة من البشر التي تقترف هذه الجرائم”.

إجراءات أمنية تحول دون الاعتصام

بدورها، أغلقت السلطات الأردنية الطرق المؤدية إلى الساحة الهاشمية أمام المركبات، وهي المكان المقرر لإقامة الفعالية فيه.

وأقامت السلطات حاجزا محيطا بالساحة، ومنعت المواطنين من دخولها وسط وجود أمني كثيف ومشدد.