بعد استشهاد الطفلة وتين.. عائلة فلسطينية كاملة مُسحت من السجل المدني في غزة (فيديو)

وطن- كانت الطفلة الفلسطينية وتين أبو جميزة الوحيدة الناجية من عائلتها، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال42 على التوالي، إلا أنها فارق الحياة لتلتحق بعائلتها بسبب حالتها الخطيرة.

والتقط الناشط الفلسطيني إسماعيل أبو عمر، مقطع فيديو للطفلة الشهيدة وتين الناجية الوحيدة من عائلتها الذين ارتقوا كلهم شهداء بقصف الاحتلال لمنزلهم في غزة، لكن حالتها كانت خطيرة وجلست لأيام معدودة في مركز العناية المكثف، لتفارق بعدها الحياة.

عائلة فلسطينية مسحت من السجل المدني في غزة

وقال أحد المسعفين للناشط الفلسطيني أبو عمر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ” إلي صار تم استهداف البيت بشكل مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمتواجدين فيه كلهم مدنيين، وكل إلي في البيت استشهدوا وكان الطفلة وتين هي الوحيدة الناجية ودخلت العناية المكثفة، لكن لخطورة إصابتها ارتقت شهيدة”.

وتابع المسعف، ” الطفلة الشهيدة وتين التحقت بعائلتها الذين ارتقوا شهداء بقصف منزلهم، وبالتالي العائلة كلها مسحت من السجل المدني بالكامل”.

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الحرب الإسرائيلية على غزة

وهذه عائلة فلسطينية من عائلات كثر مسحوا بالكامل من السجل المدني في غزة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين بشكل عشوائي على رؤوس ساكنيها دون سابق أي إنذار، خلال حربه المستمرة على القطاع.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1170 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في أماكن متفرقة من قطاع غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق الحصيلة الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتقى أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني من بينهم 5 ألاف طفل، وأصيب نحو 29 ألف ويزيد بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص عالقون تحت ركام المنازل المدمرة حتى هذه اللحظة.

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