أمرٌ مغلف بالموت.. تفاصيل “مهلة الساعة” الإسرائيلية لإخلاء مجمع الشفاء من المرضى وللأطباء والنازحين

وطن- منح جيش الاحتلال، مهلة ساعة للأطباء والمرضى والجرحى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة، في ظل مخاوف جمة على حياة المرضى والجرحى.

جاء ذلك نبأ عاجل لقناة الجزيرة، التي أجرت مداخلة مع الدكتور عدنان البرش رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء لاستعراض التفاصيل.

📷التلفزيون الفلسطيني: قوات الاحتلال تطالب بإخلاء مجمع #الشفاء الطبي خلال ساعة واحدة 📷مصدر طبي للجزيرة: جيش الاحتلال يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء #مجمع_الشفاء الطبي في #غزة خلال ساعة pic.twitter.com/XR4F8HhKrZ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 18, 2023

تفاصيل قرار الإخلاء

وقال البرش، إنهم أبلغوا اليوم بإخلاء المجمع من كل الموجودين به من مرضى ونازحين وطواقم طبية، مؤكدا حرصهم الكامل على إجلاء المرضى بشكل صحي.

وأضاف أنه لا تتوفر لهم أي معلومات وليس لديهم تواصل مع أحد في الفترة الحالية، موضحا أنه علم بورود اتصال من الأمم المتحدة بخصوص الإخلاء لكن من دون تأكيد.

وأشار عدنان البرش إلى أن هناك حالة من الخوف والهلع بين كل الموجودين في مجمع الشفاء بما في ذلك المرضى الذين يظل مصيرهم مجهولا.

وأكّد البرش، أن الطواقم الطبية لن تغادر المستشفى إلا بصحبة المرضى حيث لن يتخلوا عنهم بأي حال من الأحوال.

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وأفاد عدنان البرش بأن جيش الاحتلال أبلغهم بإخلاء المرضى قائلا لهم “شيلوهم معكم” وفق تعبيره، مؤكدا أنّ جيش الاحتلال لم يقدم ضمانات لكنه أبلغهم بوجود طريق آمن وهو من مستشفى الشفاء إلى شارع صلاح الدين ومن ثم إلى الجنوب عبر شارع الوحدة، وهو الطريق المعتادة.

وأوضح أن المستشفى يضم حاليا 650 جريحا و400 من الطواقم الطبية بجانب آلاف النازحين، موضحا أنه لا توجد إشكالية في إخلاء النازحين لكن الإشكالية في المرضى.

وأفاد عدنان البرش بأن التحدي الأكبر يتمثل في المرضى الذين يعجزون عن الحركة، وسيتم إجبارهم بهذا الشكل للإخلاء والنزوح سيرا على الأقدام.

خطر على المرضى والجرحى

في سياق متصل، قال مراسل الجزيرة هشام زقوت إنّ هناك مرضى كانوا موجودين في غرف العناية المكثفة بجانب الأطفال الخدج ومرضى الغسيل الكلوي، وهم جميعا في دائرة الخطر.

وأشار إلى احتياج هؤلاء إلى سيارات إسعاف تنقلهم من مجمع الشفاء الطبي لأي مكان آخر يتلقون فيه الرعاية الطبية.

وأكّد أن جيش الاحتلال يأمر المحاصرين في المجمع بالإخلاء دون أن يوفّر حلا لهذه الإشكالية.

وأوضح زقوت، أن ممر الإخلاء يصل طوله لأكثر من 25 كيلو مترا، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء المرضى التحرك سيرا على الأقدام.