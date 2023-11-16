“ولا جاكيت ولا بنطلون معي.. بنشحت من الناس”.. ظروف قاسية يعيشها النازحون الفلسطينيون داخل مراكز الإيواء بغزة (شاهد)

وطن- “والله ولا جاكيت ولا بنطلون معي.. بنشحت من الناس”، بتلك الكلمات وصف فلسطيني نازح هو وعائلته داخل خيمة في أحد مراكز الإيواء جنوب قطاع غزة، بفعل سياسية التهجير القسري تحت التهديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة.

معاناة وظروف قاسية تعيشها العائلات الفلسطينية النازحة في قطاع غزة، من منطقة الشمال ومدينة غزة باتجاه جنوب قطاع غزة، بعد إخطارهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بترك منازلهم وتهديهم بقصف منازلهم في حال بقاءهم فيها.

لا جاكيت ولا بنطلون معي .. بنشحت من الناس

وفي مقطع فيديو نشره حساب الجزيرة فلسطين عبر حسابه على منصة (X)، سأل الصحفي مواطن فلسطيني نازح باللهجة الفلسطينية: ” ليش مش لابس جاكيت.. مش بردان”، ليرد عليه: ” والله لا جاكيت عندي ولا بنطلون.. بنشحت من الناس”.

بينما ردت سيدة فلسطينية على سؤال صحفي عن جهوزيتهم لفصل الشتاء بعد نزوحهم إلى مراكز الإيواء بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال41 على التوالي.

لتقول السيدة الفلسطينية الجالسة داخل خيمتها في أحد مراكز الإيواء للنازحين، ” والله ما حنا جاهزين نكذب عليك إذا بنقولك جاهزين، لا هدمة لا عفش كيف بدو يكون جاهز، وإلي نقصف البيت على عفشو.. منيح أنو الناس طلعوا أحياء من بيوتهم”.

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التهجير القسري في غزة

وفق إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد نزح أكثر من مليون ونصف فلسطيني من مناطق شمال ومدينة غزة باتجاه جنوب القطاع، تحت سياسية التهجير القسري بفعل استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي العشوائي لمنازل المواطنين وإخطارهم بإخلائها وتهديدهم بقصفها في حال تواجدهم فيها.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1160 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في أماكن متفرقة في قطاع غزة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وارتقى أكثر من 11500 مواطن فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة تفوق 70%، وأصيب نحو 29 ألف ويزيد بجراح مختلفة، في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا التقرير.